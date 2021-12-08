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08.12.2021 00:45
Рубрика: Власть

Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине

Текст: Галина Мисливская

В ходе беседы с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин обратил его внимание на ситуацию с русским языком на Украине, рассказал журналистам по итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину

Путин, по его словам, "упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык".

Юрий Ушаков также рассказал, что президенты затронули тему милитаризации Украины и российский лидер указал на рост там агрессивных националистических настроений, которые поддерживаются западными государствами и США.

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