Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине

В ходе беседы с президентом США Джо Байденом российский лидер Владимир Путин обратил его внимание на ситуацию с русским языком на Украине, рассказал журналистам по итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин, по его словам, "упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык".

Юрий Ушаков также рассказал, что президенты затронули тему милитаризации Украины и российский лидер указал на рост там агрессивных националистических настроений, которые поддерживаются западными государствами и США.