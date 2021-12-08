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08.12.2021 17:08
Рубрика: Общество

В "Артеке" прошли первые уроки русского языка для сирийских школьников

Текст: Елена Новоселова
Победители олимпиады по русскому языку в 2021 году из Сирии принимают участие в образовательных программах Международного детского центра "Артек". Особый интерес у школьников вызывает изучение русского языка.
Фото: Министерство просвещения РФ/ МДЦ "Артек" Фото: Министерство просвещения РФ/ МДЦ "Артек"
Фото: Министерство просвещения РФ/ МДЦ "Артек"

Обучение русскому языку в "Артеке" - уникальная возможность для ребят из Сирии погрузиться в русскоязычную среду, приобщиться к культурным традициям России. На уроках они расширяют словарный запас, учатся понимать речь на слух, тренируют произношение, развивают навыки коммуникации на русском языке.

Фото: iStock
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Учебный курс включает также уроки-экскурсии, во время которых сирийские школьники побывают в медиатеке, в парках и исторических местах детского центра.

Справка "РГ"

Минпросвещения России проводит комплексную работу по повышению уровня владения русским языком за рубежом, которая включает отправление российских педагогов за рубеж, проведение тестирования зарубежных педагогов и школьников на знание русского языка, оказание методической поддержки зарубежным педагогам, разработку учебных материалов для преподавания русского языка как иностранного.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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