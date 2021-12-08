В Австрии медицинская палата исключит невакцинарованных врачей

Австрийская медицинская палата (ÖÄK) хочет навести порядок в своих рядах и считает вакцинацию против COVID-19 основным требованием для занятия медицинской практикой. Соответствующее предложение было принято на недавнем заседании правления организации, сообщает газета Kurier.

Согласно предложению, правовая база должна быть создана к началу обязательной вакцинации в Австрии, т.е. не позднее 1 февраля 2022 года. С точки зрения палаты, несоблюдение и отказ от предписанных прививок (согласно спецификации и срокам проведения ревакцинации) будет равносильно исключению из списка врачей. Политики должны создать для этого необходимые условия.

"Как врачи, мы хотим взять на себя полную ответственность за здоровье австрийского населения, проявить солидарность, а также показать другим профессиональным группам, что нет другого выхода из нынешнего коронарного кризиса, кроме вакцинации", - говорится в заявлении палаты.

Медики призывают федеральное правительство как можно скорее создать правовую основу для того, чтобы вакцинация против COVID-19 стала безусловным требованием для занятия медицинской практикой в Австрии.