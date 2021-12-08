В Бресте пройдет Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"

Тридцать четвертый Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте 9-12 января.

Как сообщает БЕЛТА, участие в нем подтвердили музыканты из Беларуси и России, других стран. "Январские музыкальные вечера" торжественно откроются 9 января. На этот день запланировано выступление артистов Большого театра Беларуси. В следующий вечер своим творчеством слушателей порадует Национальный академический народный оркестр им. И. Жиновича, который возглавляет народный артист Беларуси Михаил Козинец. В Брест коллектив намерен приехать большим составом с программой "Новогодний кинофейерверк".

Ожидается, что поклонники фестиваля увидят и новые лица. Например, 11 января выступит российский гитарист, композитор и дирижер Дмитрий Бородаев. В этот вечер можно будет услышать исполнение талантливой скрипачки из России Анны Савкиной...