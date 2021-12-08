В бундестаге начинаются выборы федерального канцлера

В среду, 8 декабря, в политической истории Германии откроется новая страница: уже через несколько часов в стране появится новый канцлер - им станет 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. В соответствии с регламентом его изберет бундестаг, который собрался на специальное заседание. После завершения процедуры голосования новый федеральный канцлер принесет присягу.

Церемония намечена на полдень по берлинскому времени (в Москве в это время будет 14.00). В 13.30 после небольшого перерыва в ФРГ официально объявят о формировании федерального правительства, затем присягу принесут все министры.

Порядок избрания канцлера прописан в Основном законе ФРГ, напоминает Spiegel online. Канцлер официально предлагается Федеральным президентом и окончательно избирается депутатами бундестага. Выборы являются тайными: депутаты будут заполнять бюллетени одни в кабине для голосования. Кстати, на последних выборах канцлера тогдашний президент бундестага Вольфганг Шойбле наложил штраф в размере 1000 евро на члена фракции "Альтернативы для Германии", который разместил фотографию своего заполненного бюллетеня для голосования в Twitter. После заполнения формы все депутаты называются поименно и должны предоставить свои удостоверения личности для голосования, прежде чем они смогут бросить конверт в урну.

Сколько голосов нужно Шольцу?

Чтобы стать канцлером, Олафу Шольцу необходимо получить абсолютное большинство в парламенте, то есть 369 голосов. Поскольку у участников "Светофора" на троих 416 мест, фактически они уже имеют большинство. Однако это не означает, что все члены будущих правящих партий фактически проголосуют за кандидата от СДПГ.

Ангеле Меркель приходилось бороться с инакомыслящими в ее собственных рядах на каждых из четырех выборов канцлера, напоминает издание. Например, на своих первых выборах в 2005 году она получил абсолютное большинство, но на 51 голос меньше, чем могла бы набрать от всех депутатов "большой коалиции" .

Для Олафа Шольца выборы канцлера также станут проверкой, насколько близки к нему участники "Светофора". Интересно, что до сих пор фактически ни один кандидат в канцлеры не проиграл в первом туре.

Если все пойдет хорошо и Олаф Шольц будет избран канцлером, он должен будет заявить, что принимает выборы. Затем настанет очередь поздравлений. Обычно первым делом главы различных парламентских фракций вручают новому главе правительства букеты цветов. Кандидаты, проигравшие на выборах в бундестаг, тоже обычно поздравляют соперника. Следует ожидать, что Армин Лашет, который сейчас заседает в парламенте от ХДС, пожмет руку новоизбранному канцлеру. При этом в теории от рукопожатия можно отказаться из-за "короны".

После серии поздравлений заседание бундестага прервется, и Шольц отправится во дворец Бельвю, чтобы увидеться с Франком-Вальтером Штайнмайером. Там федеральный президент должен официально назначить Олафа Шольца канцлером. Затем новоназначенный канцлер возвращается в бундестаг, где принесет присягу.

А где Ангела Меркель будет следить за выборами?

Ангела Меркель - первый канцлер Германии, которая не проиграла выборы, но уходит в отставку по собственному желанию. Это приводит к особой ситуации в этом году: в отличие от ее предшественников, Меркель не разрешается наблюдать за церемонией из середины пленарного зала бундестага. Любой, кто не является одним из избранных депутатов парламента, не допускается к участию в пленарном заседании. Поэтому Меркель отводится место на трибуне.

Это также означает, что впервые уходящий канцлер не будет поздравлять преемника с выборами прямо в зале заседаний. Когда Меркель была избрана канцлером в 2005 году, побежденный Герхард Шредер сразу же поздравил свою наследницу.

Накануне представители социал-демократов, "зеленых" и либералов подписали коалиционное соглашение - "дорожную карту" на ближайшие четыре года. На этом первом "явлении "Светофора" (так называют новую коалицию по партийным цветам) Олаф Шольц предстал на публике вместе с коллегами - будущим вице-канцлером, сопредседателем "Зеленых" Робертом Хабеком и заместителем вице-канцлера, шефом свободных демократов Кристианом Линднером. Из их поведения можно сделать выводы, как члены кабмина будут общаться между собой в будущем, отмечает Spiegel online. Пока очевидно, что "правительство говорит загадками". В частности, журналисты спросили Шольца, будет ли Германия бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. Вместо возможных вариантов "да", "нет", "еще не решили" будущий канцлер ответил более чем витиевато, констатирует издание. "Меры, которые мы принимаем, должны быть тщательно продуманы. В мире, созданном для сотрудничества, нужно использовать сигналы к сотрудничеству", - ответил политик. Похоже, на ближайшие четыре года журналистам придется приготовиться к подобным "оракулам". "Отгадай загадку, смертный, или сиди вечно на федеральной пресс-конференции", - иронично заключило издание.