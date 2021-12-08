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08.12.2021 17:51
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ

Текст: Евгения Думанская

Из европейских хранилищ отобрано уже более четверти объемов газа, закаченного в этом году. Об этом сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Согласно информации, на 6 декабря из хранилищ забрали уже 25,6% от закаченных в этом году объемов, при этом отбор газа с начала месяца превышает средние значения для этого периода на 19%. Общая заполненность ПХГ упала за месяц более чем на 10% - до 65,4%.

В среду, впервые с середины октября, биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1225 долларов за тысячу кубометров, рост составил примерно на 9%. Европейский газовый рынок в этом году переживает серьезные потрясения. С августа по октябрь цены росли огромными темпами, увеличившись в несколько раз. Это происходило на фоне рекордно низких запасов в хранилищах.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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