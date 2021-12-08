В Google назвали самые популярные поисковые запросы россиян

Самыми популярными событиями стали Олимпиада в Токио, Евровидение, Чемпионаты Европы по футболу и Чемпионат мира по хоккею. В категории "Что такое" производители игрушек продолжили озадачивать людей необычными названиями: на место спиннеров и слаймов пришли симплы-димплы и поп-иты. Соскучившись по личному общению, пользователи спрашивали "что такое Clubhouse" и терпеливо ждали свою очередь в комнату.

Кроме того, год принес много ярких мультфильмов. "Душа" научил нас, что Искра - это не про призвание, а про то, что заставляет нас чувствовать себя живыми. А "Лука" и "Семейка Адамс" - что нужно принимать себя такими, какие мы есть. Пользователи пересматривали и уже известные "Ледниковый период", "Красавица и Чудовище", "Мулан" и другие, отмечают в компании.

Первую тройку популярных отечественных сериалов представили "Ивановы Ивановы", "Трудные подростки" и "Миллионер с Рублевки". Вслед за ними - комедии "Отпуск", "Девушки с Макаровым", "Жуки" и "Бывшие", драматические сериалы "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Содержанки", а также приключения "Вампиров средней полосы".

Российский телесериал "Угрюм-река" познакомил пользователей с одноименным романом Вячеслава Шишкова. Многие заинтересовались, чем закончится история Пола Атрейдеса, главного героя вселенной "Дюна". При этом пользователи познавали не только новые миры, но и возвращались к классике: сразу два произведения Рэя Брэдбери вошли в список самых популярных книг.