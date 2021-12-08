В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложили обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя. Соответствующее обращение с предложением поправок в законодательство отправлено в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Авторы обращения считают, что одним из вариантов сокращения расходов на лекарства могла бы стать возможность их покупки не упаковками, а поштучно - блистерами или ампулами. Отмечается, что это позволит гражданам избежать переплаты за лекарства, количество которых в заводской упаковке "нередко превышает необходимый минимум в рамках рекомендованного врачами курса лечения", передает RT.

Сейчас порядок отпуска лекарственных средств в аптеках регулируется приказом Минздрава и также допускает нарушение вторичной (потребительской) упаковки в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой потребительской упаковке. "Однако сама формулировка "допускается" оставляет возможность нарушения упаковки и продажи покупателю части лекарственных препаратов исключительно на усмотрение аптеки", - поясняют авторы документа.

В частности, предлагается внести изменения в законодательство, чтобы обязать аптечные учреждения продавать лекарственные препараты поштучно (без нарушения первичной упаковки) по требованию покупателя.

Ранее ОНФ предложил упростить систему госзакупок лекарств. По данным Народного фронта, за последние пять лет число несостоявшихся торгов по закупкам лекарств выросло примерно в три раза. Результаты опроса показывают, что 73% пациентов стационаров сталкивались с отсутствием необходимых для лечения препаратов, на эту же проблему - нехватку лекарств из-за срыва поставок - указывают 83% врачей.