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08.12.2021 16:11
Рубрика: Общество

В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим

Текст: Евгения Думанская
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Пока рано говорить о том, станет ли "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса, считает глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Фото: iStock
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Семенов отметил, что пока изменений в ситуации не видно и нужно подождать.

"Не факт, что "омикрон" станет доминирующим", - цитирует его РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм, обнаруженный уже более чем в 50 странах, вызывающим беспокойство. Как рассказали в ВОЗ, быстрое распространение "омикрона" среди людей с иммунитетом может объясняться его способностью снижать нейтрализующую активность антител. Также в организации не исключили, что "омикрон" станет доминирующим на территории Европы уже в следующем месяце.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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