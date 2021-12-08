В институте Роспотребнадзора усомнились, что "омикрон" станет доминирующим

Пока рано говорить о том, станет ли "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса, считает глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Семенов отметил, что пока изменений в ситуации не видно и нужно подождать.

"Не факт, что "омикрон" станет доминирующим", - цитирует его РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм, обнаруженный уже более чем в 50 странах, вызывающим беспокойство. Как рассказали в ВОЗ, быстрое распространение "омикрона" среди людей с иммунитетом может объясняться его способностью снижать нейтрализующую активность антител. Также в организации не исключили, что "омикрон" станет доминирующим на территории Европы уже в следующем месяце.