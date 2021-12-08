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08.12.2021 12:54
Рубрика: В мире

В Испании начнут прививать детей с 5 лет

Текст: Юрий Когалов

В Испании кампанию по вакцинации от коронавируса расширили на детей с 5 лет. Как заявили в министерстве здравоохранения пиренейского королевства, это необходимо, чтобы уменьшить уровень заболеваемости COVID-19 в возрастной группе с 5 до 11 лет (именно в ней сейчас самый высокий уровень заражения), снизить риски передачи инфекции в семьях и в учебных заведениях.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В связи с этим "комиссия по общественному здравоохранению одобрила расширение вакцинации против COVID-19 лиц в возрасте от пяти до 11 лет", отметили в минздраве. Первую партию необходимого для этого препарата (1,3 миллиона доз), как ожидается, завезут в страну 13 декабря, а сами прививки начнут делать еще спустя два дня. Речь идет о вакцине, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, которую ранее Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для применения на детях с 5 лет. Делать уколы будут с разницей в 8 недель (вместо трех, как у взрослых).

Стоит отметить, что в настоящее время 89,4 процента населения Испании старше 12 лет уже полностью вакцинированы от коронавируса. С расширением кампании у медиков появилось дополнительно 3,3 миллиона человек, которым надо сделать прививку (именно столько испанцев насчитывается в возрастной группе от 5 до 11 лет).

Как отметил представитель Испанского общества общественного здравоохранения Мануэль Франко, комментируя принятое властями решение, "очень важно вакцинировать детей, поскольку они - фундаментальная часть общества". "Их защита - это защита всех", - заявил он.

"Мы всегда говорили, что для достижения группового иммунитета мы должны превысить 90-процентый уровень вакцинации населения, и это подразумевает вакцинацию несовершеннолетних", - добавил со своей стороны член Испанского эпидемиологического общества Хоан Кайла.

Между тем испанские эксперты выступают против обязательной вакцинации, вероятность которой обсуждается на общеевропейском уровне. Все, кто хотел привиться, это уже сделали или собираются сделать в будущем, если сейчас у них нет такой возможности (например, недавно переболели). К тому же введение обязательной вакцинации приведет к напряжению в обществе, поскольку богатые смогут себе позволить не прививаться, отделываясь штрафами, а у более бедных слоев населения не будет такой возможности.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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