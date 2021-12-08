В Кремле оценили слова Нуланд о стремлении России воссоздать СССР

Воссоздать Советский Союз в современных условиях невозможно, при этом СНГ, Евразийский экономический союз и Союзное государство России и Беларуси нельзя назвать попытками его реинкарнации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Москва "может стремиться к воссозданию СССР".

"Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд, так же, как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно. Но также госпожа Нуланд наверняка знает, что на пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития", - сказал Песков журналистам.

Он привел в пример как Содружество Независимых Государств, так и более продвинутые организации по интеграции, такие, как ЕАЭС и Союзное государство России и Беларуси. "Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза. И не может являться", - подчеркнул представитель Кремля.