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08.12.2021 07:55
Рубрика: В мире

В миланском Ла Скала президента Италии позвали "на бис"

Текст: Иван Сысоев
Новый театральней сезон в миланском Ла Скала, который открылся 7 декабря премьерой оперой "Макбет" с участием Анны Нетребко, стал больше не культурным, а политическим событием.
Президент Италии Серджио Маттарелла. Фото: EPA-EFE Президент Италии Серджио Маттарелла. Фото: EPA-EFE
Президент Италии Серджио Маттарелла. Фото: EPA-EFE

По традиции на открытии сезона присутствовал президент Италии Серджио Маттарелла. В этом году он вошел в королевскую ложу знаменитого театра в последний раз - в 2022 году истекает его мандат на этом посту, а у итальянцев появится новый глава государства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Публика встретила Маттареллу громкими овациями, из-за которых пришлось даже нарушить протокол и на шесть минут отложить исполнение национального гимна. Кстати, это рекорд: два года назад овации Маттарелле длились лишь пять минут. Особо рьяные почитатели политического таланта президента даже просили его остаться "на бис", намекая, что лучше него никто не справится с этой ролью.

Маттарелла был растроган таким вниманием публики, кланялся, прижимал руки к сердцу. Но вот решение о том, что руководить страной он больше не будет, Серджио уже принял. За время своего президентства с 2015 года Маттарелла откровенно устал от нескончаемых итальянских политических скандалов и роль "спасителя нации" ему, по его словам, уже не по силам.

Традиционное присутствие президента на премьере в Ла Скала сопровождалось такими же традиционными протестами за стенами театра. На этот раз манифестанты сосредоточили свое недовольство на политике премьер-министра страны Марио Драги по противодействию коронавирусу. Кстати, именно Драги может стать преемником Маттареллы на посту президента Италии.

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