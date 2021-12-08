В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС

Замедление роста цен на дизельное топливо связано с наращиванием его производства на нефтеперерабатывающих заводах, считают в Минэнерго.

В ноябре суточное производство зимнего дизеля на 10% выше аналогичного периода прошлого года и составляет 114 тысяч тонн. Его суточные отгрузки на внутренний рынок - на 29,3% выше к уровню прошлого года. В декабре планируется дальнейшее увеличение объемов производства и отгрузки зимних сортов дизеля на внутренний рынок, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал свежую статистику по розничным ценам на бензин и дизельное топливо за период с 30 ноября по 6 декабря. По ней средние розничные цены на бензин выросли на 18 копеек - до 49,87 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 30 копеек до 53,33 рубля за литр. Темпы роста розничной стоимости дизельного топлива снижаются вторую неделю. По итогам позапрошлой недели оно подорожало на 38 копеек. С начала ноября цена на дизельное топливо выросла на 2 рубля 3 копейки.

В Минэнерго отметили, что по оперативным итогам за ноябрь, поставки бензина на внутренний рынок достигли 3,1 млн тонн, что на 0,4 млн тонн или на 14,3% больше, чем в ноябре допандемийного 2019 года. При этом за полные 11 месяцев 2021 года отгрузки бензинов составили 33,3 млн тонн. Также продолжается стабильная работа и биржевого сегмента - в ноябре 2021 года среднесуточный объем реализации бензина на бирже составил 39,8 тыс. тонн (+22,6% к аналогичному периоду 2020 года), с начала декабря - 42,6 тыс. тонн (+11,8% к аналогичному периоду 2020 года).

По данным ЦДУ ТЭК, запасы топлива - бензина и дизеля - превышают 1,7 млн тонн и находятся почти на 0,25 млн тонн (на 17,1%) выше, чем в аналогичный период прошлого года и на 0,1 млн тонн (на 4,5%) выше, чем в аналогичный период 2019 года.