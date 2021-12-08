Новости

Росстат: В России дешевеет мясо 19:21
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля 19:17
В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС 19:16
КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID 19:13
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ за мужество при вооруженном нападении 19:11
Росстат назвал самые подорожавшие продукты ноября 19:05
РПЦ выступила против выставления на торги храмов в Турции 18:51
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста 18:41
В Госдуме ответили на мем Украины о "головной боли" от России 18:10
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в 10-й партии матча за титул чемпиона 18:10
Россия и Греция будут продвигать пакетные туры с поездками в обе страны 18:07
Эксперты опасаются роста цен на щебень 18:03
Восемь игроков "Тоттенхэма" заразились коронавирусом 18:01
Христиан в Египте возьмут под охрану 18:00
Соцопрос: От нового правительства немцы не ждут серьезных перемен 17:52
В "Газпроме" оценили уровень отбора газа из европейских хранилищ 17:51
Путин: Обеспечение безопасности одной страны не может идти за счет другой 17:39
Повредивший служебную машину в Москве гражданин отправится в колонию 17:38
Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года 17:37
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 17:31
Легенда футбола Пеле вновь госпитализирован 17:27
Путин присвоил новые звания двум генералам и четырем полковникам СК 17:24
Путин прокомментировал свой разговор с Байденом 17:12
Fitch улучшило прогноз российской экономики 17:00
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 19:16
Рубрика: Экономика

В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС

Текст: Сергей Тихонов

Замедление роста цен на дизельное топливо связано с наращиванием его производства на нефтеперерабатывающих заводах, считают в Минэнерго.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
ФАС зафиксировала снижение оптовых цен на бензин и дизель

В ноябре суточное производство зимнего дизеля на 10% выше аналогичного периода прошлого года и составляет 114 тысяч тонн. Его суточные отгрузки на внутренний рынок - на 29,3% выше к уровню прошлого года. В декабре планируется дальнейшее увеличение объемов производства и отгрузки зимних сортов дизеля на внутренний рынок, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Росстат опубликовал свежую статистику по розничным ценам на бензин и дизельное топливо за период с 30 ноября по 6 декабря. По ней средние розничные цены на бензин выросли на 18 копеек - до 49,87 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 30 копеек до 53,33 рубля за литр. Темпы роста розничной стоимости дизельного топлива снижаются вторую неделю. По итогам позапрошлой недели оно подорожало на 38 копеек. С начала ноября цена на дизельное топливо выросла на 2 рубля 3 копейки.

В Минэнерго отметили, что по оперативным итогам за ноябрь, поставки бензина на внутренний рынок достигли 3,1 млн тонн, что на 0,4 млн тонн или на 14,3% больше, чем в ноябре допандемийного 2019 года. При этом за полные 11 месяцев 2021 года отгрузки бензинов составили 33,3 млн тонн. Также продолжается стабильная работа и биржевого сегмента - в ноябре 2021 года среднесуточный объем реализации бензина на бирже составил 39,8 тыс. тонн (+22,6% к аналогичному периоду 2020 года), с начала декабря - 42,6 тыс. тонн (+11,8% к аналогичному периоду 2020 года).

По данным ЦДУ ТЭК, запасы топлива - бензина и дизеля - превышают 1,7 млн тонн и находятся почти на 0,25 млн тонн (на 17,1%) выше, чем в аналогичный период прошлого года и на 0,1 млн тонн (на 4,5%) выше, чем в аналогичный период 2019 года.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

Главное сегодня

Путин назвал провокационным вопрос про "вторжение" России на Украину
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Кабмин выделит 14 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей 8-17 лет
Корабль с японскими туристами пристыковался к МКС
Из военного бюджета США исключили санкции против России
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию