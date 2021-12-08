В Минске проходит десятый Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства

В Белорусском национальном техническом университете в десятый раз проходит Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Встречу белорусские технари организовали вместе с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева.

На Форум приехали около двухсот участников из более чем ста вузов Союза.

Основные цели форума прежние - популяризация инженерного образования, поддержка талантливой молодежи, создание межвузовской платформы сотрудничества по приоритетным направлениям научно-технического развития. Все это, конечно же, укрепляет имидж Союзного государства, создает условия для развития инновационного предпринимательства.

В этом году центральная дискуссия проходит вокруг злободневной темы "Наука и образование в инженерной экологии".

Нынешний форум, несмотря на пандемию, собрал студентов, преподавателей и аспирантов из более чем 30 ведущих российских университетов, среди которых Московский автодорожный, Санкт-Петербургский горный, Ижевский технический. Широко представлены вузы Беларуси, Казахстана, Таджикистана...

- Хотим показать свои научные разработки и посмотреть, что интересного появилось у коллег, - поделилась с "СОЮЗом" второкурсница Российского государственного геологоразведочного университета Анна Бойко. - В Минск нас приехало восемь человек, еще больше участвует в дискуссиях дистанционно. Думаю, это полезный опыт.

Санкт-Петербургский горный университет прислал делегацию из 40 человек. Сфера интересов третьекурсника Сергея Бархатова - эксплуатация беспилотных карьерных самосвалов.

- Знаю, что такие уже разработаны на Белорусском автозаводе, - говорит Сергей. - Надеюсь, к окончанию университета они появятся в российских карьерах. Хотелось бы привезти с форума новые знания о новинке, поработать с ней.

Как рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик, благодаря сотрудничеству, завязавшемуся во время форумов с Ижевским государственным техническим университетом, вуз расширил подготовку специалистов для предприятий военно-промышленного комплекса. Во взаимодействии с Нижегородским техническим университетом ведется подготовка инженеров для Белорусской АЭС. Подобных примеров - десятки.

Во всем этом есть большой вклад Постоянного Комитета Союзного государства, который поддержал идею масштабных межвузовских встреч.

- Идея, выдвинутая десять лет назад в виде проведения форума технических вузов, нашла плодотворную почву, - оценивает сделанное Григорий Рапота, в те годы Госсекретарь Союзного государства, а ныне член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - Научно-техническая молодежь - будущее страны, потому что объединена деятельностью в создании новых разработок.

В большом потенциале встреч студентов и преподавателей инженерных университетов убежден и заместитель Государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин:

- Мы можем говорить о множестве инновационных разработок в рамках научно-технических программ Союзного государства с участием специалистов, еще студентами талантливо заявивших о себе на форумах вузов инженерного профиля. Так, при реализации программы "Компомат" - это современные композиционные материалы - суммарно выпущено около сотни патентов, новых технологий. Аналогично и в сферах машиностроения, электроники. Нигде в мире нет такого объема и такой палитры научно-технологических знаний, как в Союзном государстве. Иногда появляются мысли, может, на Западе есть что-то интереснее. На таких форумах становится очевидно: туда интересно поехать отдохнуть, но творить и жить лучше здесь. Потому что белорусская и российская инженерные школы по-прежнему ведущие в мире. Не зря постоянно приезжают к нам и пытаются выдернуть наших выпускников и в Юго-Восточную Азию, и в Западную Европу...

Белорусская и российская инженерные школы по-прежнему ведущие в мире

Традиционно в ходе форумов проводится большое количество тематических секций и "круглых столов". Не исключение и нынешний. Его участники обсудили такие темы, как мобильные машины и технологии, инженерная экология в современном мире, перспективные технологии, материалы, оборудование и системы, цифровые технологии в инженерном образовании. Модераторами дискуссий выступают ректор БНТУ и другие ведущие ученые. А гвоздем программы форума, безусловно, стал бизнес-бой молодых новаторов за звание лучшей разработки Союзного государства. Его победителей взыскательное жюри назовет сегодня.

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Еще одна особенность минских встреч инженеров-интеллектуалов: здесь рождается множество идей на будущее. Одна из них, озвученная председателем Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным, - провести под эгидой Союзного государства конкурс технопарков для поддержки инновационного молодежного предпринимательства в Беларуси и России. А Алексей Кубрин призвал организаторов подать предложение о придании форуму статуса мероприятия Союзного государства.