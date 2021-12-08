В Минске ратифицировано соглашение о транспортной безопасности

Ратификацию соглашения о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности между правительствами Беларуси и России одобрили в среду депутаты нижней палаты белорусского парламента.

Проект закона, поясняет БЕЛТА, был разработан в отраслевом министерстве в целях выражения согласия РБ на обязательность для нее соглашения между правительствами Союзного государства о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, подписанного в российской столице в феврале текущего года.

Этим соглашением, поясняют эксперты, закрепляются, в частности, нормы о взаимном информировании случаев совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, ликвидации их последствий, установлении причин и условий совершения актов незаконного вмешательства, а также о передаче данных, содержащихся в проездных документах.

Вступление в силу данного соглашения, уточняет агентство, позволит повысить степень сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.