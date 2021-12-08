В мире
08.12.2021 13:06
Текст: Юрий Сизов

В Минске ратифицировано соглашение о транспортной безопасности

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Ратификацию соглашения о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности между правительствами Беларуси и России одобрили в среду депутаты нижней палаты белорусского парламента.

Фото: Роман Щербенков
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Проект закона, поясняет БЕЛТА, был разработан в отраслевом министерстве в целях выражения согласия РБ на обязательность для нее соглашения между правительствами Союзного государства о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, подписанного в российской столице в феврале текущего года.

Этим соглашением, поясняют эксперты, закрепляются, в частности, нормы о взаимном информировании случаев совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, ликвидации их последствий, установлении причин и условий совершения актов незаконного вмешательства, а также о передаче данных, содержащихся в проездных документах.

Вступление в силу данного соглашения, уточняет агентство, позволит повысить степень сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

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