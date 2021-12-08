В Москве наградили победителей фестиваля GITIS-fest

В Москве объявили победителей I Международного студенческого фестиваля дипломных спектаклей GITIS-fest. Театральный марафон проходил с 29 ноября по 5 декабря и собрал в виртуальном театральном зале 15 театральных вузов из 6 стран: Армении, Казахстана, Монголии, Сербии, Хорватии и России. Студенческие спектакли увидели больше 3,5 тысячb зрителей.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Лучшим спектаклем стала постановка Театрального института имени Бориса Щукина "Любовь. Смерть. Любовь" по произведениям Бориса Зайцева.

Приз за лучшую женскую роль поделили между собой студентка легендарной "Щуки" Эрика Бабьяк за роль Аграфены в спектакле "Любовь. Смерть. Любовь" и студентка Ярославского государственного театрального института Анна Денисова за исполнение Медеи в одноименной постановке по пьесам Еврипида и Людмилы Разумовской.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

В номинации "Лучшая мужская роль" победителями стали студент Российского института театрального искусства - ГИТИС Алексей Кручинин за роль Несчастливцева в постановке "Лес" по пьесе Александра Островского и учащийся Школы-студии МХАТ Илья Винс, который в спектакле "Самое главное" по пьесе Николая Евреинова исполнил сразу несколько ролей: Доктора Фреголи, Шмита, гадалку и монаха.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Спецпризы жюри получили три студенческих спектакля: "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина - "За созидательную преданность своей театральной школе", "Три сестры" Ереванского государственного института театра и кино - "За лучший актерский ансамбль" и постановка "Каракоз" Казахского национального университета искусств - "За самый поэтичный спектакль".

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Своих победителей назвали и зрители. По результатам народного голосования первое место занял спектакль Школы-студии МХАТ "Самое главное". Второе - постановка "Доходное место" Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Замыкает тройку народных лидеров "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина.

Посмотреть записи лучших студенческих работ можно будет на YouTube канале Учебного театра ГИТИС до 10 декабря.