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08.12.2021 17:07
Рубрика: Культура

В Москве наградили победителей фестиваля GITIS-fest

Текст: Наталья Лебедева
В Москве объявили победителей I Международного студенческого фестиваля дипломных спектаклей GITIS-fest. Театральный марафон проходил с 29 ноября по 5 декабря и собрал в виртуальном театральном зале 15 театральных вузов из 6 стран: Армении, Казахстана, Монголии, Сербии, Хорватии и России. Студенческие спектакли увидели больше 3,5 тысячb зрителей.
Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Лучшим спектаклем стала постановка Театрального института имени Бориса Щукина "Любовь. Смерть. Любовь" по произведениям Бориса Зайцева.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
МХАТ станет Художественным театром

Приз за лучшую женскую роль поделили между собой студентка легендарной "Щуки" Эрика Бабьяк за роль Аграфены в спектакле "Любовь. Смерть. Любовь" и студентка Ярославского государственного театрального института Анна Денисова за исполнение Медеи в одноименной постановке по пьесам Еврипида и Людмилы Разумовской.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

В номинации "Лучшая мужская роль" победителями стали студент Российского института театрального искусства - ГИТИС Алексей Кручинин за роль Несчастливцева в постановке "Лес" по пьесе Александра Островского и учащийся Школы-студии МХАТ Илья Винс, который в спектакле "Самое главное" по пьесе Николая Евреинова исполнил сразу несколько ролей: Доктора Фреголи, Шмита, гадалку и монаха.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Спецпризы жюри получили три студенческих спектакля: "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина - "За созидательную преданность своей театральной школе", "Три сестры" Ереванского государственного института театра и кино - "За лучший актерский ансамбль" и постановка "Каракоз" Казахского национального университета искусств - "За самый поэтичный спектакль".

Фото: Предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Своих победителей назвали и зрители. По результатам народного голосования первое место занял спектакль Школы-студии МХАТ "Самое главное". Второе - постановка "Доходное место" Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Замыкает тройку народных лидеров "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина.

Посмотреть записи лучших студенческих работ можно будет на YouTube канале Учебного театра ГИТИС до 10 декабря.

Культура Театр Драматический театр

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