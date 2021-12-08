В Москве наградили победителей фестиваля GITIS-fest

Лучшим спектаклем стала постановка Театрального института имени Бориса Щукина "Любовь. Смерть. Любовь" по произведениям Бориса Зайцева.
Приз за лучшую женскую роль поделили между собой студентка легендарной "Щуки" Эрика Бабьяк за роль Аграфены в спектакле "Любовь. Смерть. Любовь" и студентка Ярославского государственного театрального института Анна Денисова за исполнение Медеи в одноименной постановке по пьесам Еврипида и Людмилы Разумовской.
В номинации "Лучшая мужская роль" победителями стали студент Российского института театрального искусства - ГИТИС Алексей Кручинин за роль Несчастливцева в постановке "Лес" по пьесе Александра Островского и учащийся Школы-студии МХАТ Илья Винс, который в спектакле "Самое главное" по пьесе Николая Евреинова исполнил сразу несколько ролей: Доктора Фреголи, Шмита, гадалку и монаха.
Спецпризы жюри получили три студенческих спектакля: "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина - "За созидательную преданность своей театральной школе", "Три сестры" Ереванского государственного института театра и кино - "За лучший актерский ансамбль" и постановка "Каракоз" Казахского национального университета искусств - "За самый поэтичный спектакль".
Своих победителей назвали и зрители. По результатам народного голосования первое место занял спектакль Школы-студии МХАТ "Самое главное". Второе - постановка "Доходное место" Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Замыкает тройку народных лидеров "Свои люди - сочтемся" ВТУ (Института) им. М. С. Щепкина.
Посмотреть записи лучших студенческих работ можно будет на YouTube канале Учебного театра ГИТИС до 10 декабря.