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08.12.2021 10:06
Рубрика: Культура

В Москве завершился телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

Текст: Татьяна Эсаулова
Международный телевизионный конкурс "Щелкунчик", который проходил с 29 ноября по 6 декабря в Москве, завершил работу. На конкурсе выступили 48 юных музыкантов из России, США, Канады, Китая, Ливана, Армении, Польши, Кипра, Сербии. По традиции Торжественное закрытие конкурса состоялось в Концертном зале Чайковского, где выступили девять лауреатов нынешнего конкурса.

Силы в музыкальном соревновании в этом году распределились неравномерно, среди лауреатов тринадцатилетние скрипачки София Деметриадес и Мариам Абузахра, а с ними - совсем еще юный восьмилетний виолончелист Франц Людвиг Серафин. У пианистов - почти такая же история: тринадцатилетний Глеб Семенов и одиннадцатилетний Райан Хуан соревновались с восьмилетним Гийомом Бенольелем. Но у духовиков три финалиста - обладатели разных духовых инструментов - гобой, труба и саксофон - оказались почти ровесниками и все из России: тринадцатилетний Дмитрий Мелькумов, 14-летние Семен Саломатников и Константин Синев.

Известный российский джазмен, трубач и член конкурсного жюри Вадим Эйленкриг прокомментировал "РГ" итоги конкурса.

Кто вас удивил на конкурсе?

Вадим Эйленкриг: Могу только сказать, что не всегда ярко эмоциональному и интересному участнику я отдал бы первое место. В этом возрасте исполнительское мастерство, технология, техника даже важнее, чем артистическая эмоциональность. Например, два замечательных пианиста этого конкурса. Я рад, что Райан Хуан занял первое место, но сам я первое место отдал Глебу Семенову; у него школа, руки, техника, пальцы. Но Райан понравился другим членам жюри удивительной для его возраста глубиной понимания музыки.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Какое впечатление осталось от игры ваших будущих коллег-духовиков?

Вадим Эйленкриг: Очень понравился Золотой щелкунчик Дмитрий Мелькумов. Но у него есть над чем поработать. Гобой - очень сложный инструмент, но Дмитрий был убедителен.

Вы судили только финал?

Вадим Эйленкриг: Я намеренно это сделал. Я считаю, что для победы имеет значение только финальная битва. И есть несколько вариантов ее тактики. Можно эмоционально отпустить себя и играть более ярко, но при этом сделать какие-то ошибки. А можно сдерживать себя и сыграть очень аккуратно. Мне показалось, что трубач Семен Саломатников играл даже излишне аккуратно. У него был сложнейший Концерт Гайдна, один из самых главных и показательных для трубы. Но Семен - молодец!

А как вы оценили "Зиму" Вивальди в переложении для саксофона сопрано?

Вадим Эйленкриг: Сопрано - инструмент тревожный, всегда очень непростой в отношении строя и звука. У некоторых людей этот инструмент звучит как "пищалка". Но у Константина Синева - прекрасный звук. Мне кажется, что на сегодняшний день он больше определяется в сторону джаза. И это очень достойно, потому что духовиков, одинаково успешно играющих и классику, и джаз, в мире практически нет. Это единицы, например Уинтон Марсалес.

Чем полезно для классического исполнителя участие в конкурсе, проходящего в формате телевизионного шоу?

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Вадим Эйленкриг: Если мы говорим про "Щелкунчик", то для телезрителей это блестящее, здорово снятое телевизионное шоу с хорошим звуком и правильным динамичным темпом. А для музыкантов это серьезный конкурс. В шоу иногда побеждает не самый лучший, цель такого формата - привлечение аудитории, рейтинги. Но на "Щелкунчике" все честно с точки зрения конкурса музыкального.

Что пожелаете "щелкунчикам" на будущее?

Вадим Эйленкриг: Иногда я вижу какую-то просто эпическую трагедию в глазах музыкантов, которые не получили Золотого Щелкунчика. Я бы хотел, чтобы педагоги и близкие объясняли им: победа или не победа - только часть пути. Жизнь не заканчивается от того, что ты не получил золотого, а получил бронзового "щелкунчика". От этого ты не стал лучше или хуже, не стал другим. Если хочешь выступать на конкурсах… Чем больше ты их прошел, тем выше шанс, что ты справишься психологически. Справишься и с тем, что на конкурсе удивительным образом, помимо твоей готовности, труда, желания и таланта, должно произойти что-то еще. Не могу назвать это случайностью, удачей или звездами…

Лауреаты XXII "Щелкунчика"

Струнные инструменты: "Золотой щелкунчик" - София Деметриадес (13 лет, скрипка, Великобритания/Россия); "Серебряный" - Мариам Абузахра (13 лет, скрипка, Австрия/Германия); "Бронзовый" - Франц Людвиг Серафин Краггеруд (8 лет, виолончель, Норвегия).

Духовые и ударные инструменты: "Золотой щелкунчик" - Дмитрий Мелькумов (13 лет, гобой, Москва); "Серебряный" - Константин Синев, (14 лет, саксофон, г. Долгопрудный), "Бронзовый" - Семен Саломатников, (14 лет, труба, Москва).

Фортепиано: "Золотой щелкунчик" - Райан Хуан (11 лет, США-Канада); "Серебряный" - Глеба Семенов (13 лет, Россия, Москва); "Бронзовый" - Гийом Бенольель (8 лет, Франция).

По итогам смс-голосования "Приз зрительских симпатий" вручил Глебу Семенову главный редактор телеканала "Россия - Культура" Сергей Шумаков.

Справка

"Щелкунчик" - международный телевизионный музыкальный конкурс юных музыкантов, который организует телеканал "Культура". Конкурс учрежден в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно.

Культура Музыка

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