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08.12.2021 12:16
Рубрика: Культура

В новой комедии "Летучий корабль" прозвучат хиты из советского мультфильма

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 279(8630)
Если почитать русскую народную сказку "Летучий корабль", то становится ясно: куда там Америке с ее супергероями! В нашей сказке есть персонажи, обладающие такими сверхспособностями, которые, например, героям комиксов Marvel даже и не снились.
Иван вместе с Забавой на Летучем корабле унесутся за новой мечтой. Фото: Предоставлено Студия Рок Иван вместе с Забавой на Летучем корабле унесутся за новой мечтой. Фото: Предоставлено Студия Рок
Иван вместе с Забавой на Летучем корабле унесутся за новой мечтой. Фото: Предоставлено Студия Рок

Обпивало, Объедало, Стреляло, Слухало, Скороход, Холодило... И дурень - как же без него? У нас еще и мультфильм есть "Летучий корабль" - песни в нем такие, что уже не одно поколение детей выучило их наизусть. Одни частушки Бабок Ежек чего стоят! "Я была навеселе и летала на метле..." Однако каждому времени - свой "Летучий корабль", и вот уже в наши дни новая молодая команда стремится рассказать - цитата: "легендарную сказку современным киноязыком, углубив героев и переосмыслив сюжет, добавив еще больше захватывающих приключений и юмора".

Фото: kino-teatr
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По сюжету новой сказки Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика Поля - богатого наследника из-за границы. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным матросом Иваном в пух и прах разбивает планы Поля заполучить корону. Влюбленный в царевну, Иван с помощью обитателей волшебного леса строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с любимой. Отважному матросу предстоит сразиться с хитрецом Полем, который использует против Ивана темную магию. Но настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет наказан, а Иван вместе с Забавой на Летучем корабле унесется за новой мечтой.

В главных ролях - молодые, пока еще незнакомые зрителю актеры. Это не так, как было в сказке "Конек Горбунок", где Ивана сыграл Антон Шагин, а Царь-девицу - Паулина Андреева, которых все знают. В фильме "Летучий корабль" роль Ивана исполняет Александр Метелкин, вошедший в топ-12 восходящих звезд российского кинематографа по версии "Кинопоиска". Зритель знает артиста по сериалу "Перевал Дятлова". А Забаву играет Анастасия Мытражик - выпускница мастерской Олега Кудряшова, которую могли на экране видеть те, кто смотрел, например, фильм "Человек из Подольска". Забава - первая главная роль Анастасии. Но особое внимание к будущему фильму привлекает тот факт, что в нем сыграет певица и актриса Полина Гагарина. Она перевоплотится в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации.

Роль Забавы в новой сказке сыграла молодая талантливая артистка Анастасия Мытражик. Фото: Предоставлено Студия Рок

"Моя ведьма Леди Джейн - это совершенно новая героиня "Летучего корабля". Она точно не детский персонаж, с ней происходит то, что можно, наверное, даже назвать настоящей человеческой драмой. Поэтому не могу сказать, что наш "Летучий корабль" - это исключительно детское кино, это очень красивый музыкальный фильм, поучительная сказка для всей семьи" - сказала Полина Гагарина "РГ".

А Алексей Учитель - генеральный продюсер фильма, народный артист РФ, основатель и художественный руководитель киностудии "Рок", ответил на наш вопрос о том, что нового в переосмыслении старой и не единожды экранизированной сказки: "Современные технические возможности кино дают нам уникальные, недоступные ранее инструменты для создания красочного, объемного и масштабного сказочного мира. Советский мультфильм, который впервые рассказал русскую народную сказку о Летучем корабле средствами кино, длился всего 18 минут. Мы же снимаем полуторачасовую игровую картину. И это в общем-то новая история, которая существенно расширяет мир сказки, создает пространство для развития характеров персонажей, для новых приключений, неожиданных поворотов. Современный зритель уже другой, он хочет удивляться и испытывать яркие эмоции..."

Прямо по тексту

Задание для дурня

"За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, - думает царь. - Надобно от таких женихов избавиться". Спросил он у своих придворных - князей да бояр:

Леонид Ярмольник играет Царя - отца Забавы, который души не чает в своей дочери. Фото: Предоставлено Студия Рок

- Что нам теперь делать, как быть?

Они и присоветовали:

- Надо жениху задавать разные трудные задачи, авось он их и не разгадает. Тогда мы ему от ворот поворот и покажем!

Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом:

- Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды!

Задумался дурень... Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды.

- А я на что? - говорит Скороход. - Мигом за тебя справлюсь.

Отвязал он ногу от уха и побежал за тридевять земель в тридесятое царство. Набрал два кувшина воды живой и мертвой, а сам думает: "Времени впереди много осталось, дай-ка малость посижу - успею к сроку возвратиться!" Присел под густым развесистым дубом, да и задремал...

Царский обед к концу подходит, а Скорохода нет как нет..."

(Из русской народной сказки "Летучий корабль")

Кстати

А будут ли песни?

Фото: kinopoisk.ru
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"Летучий корабль" нашего времени - это музыкальная комедия. Создатели гарантируют, что в ней будут легендарные песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина: "А я не хочу, не хочу по расчету", "Ах, если бы сбылась моя мечта", арии Водяного "Я Водяной, я Водяной!", соло Ивана "Человек я простой" и, конечно же, частушки Бабок Ежек.

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