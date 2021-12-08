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08.12.2021 13:46
Рубрика: В мире

В ОАЭ вводят четырехдневную рабочую неделю

Текст: Александр Саможнев

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 1 января 2022 года будет введена сокращенная рабочая неделя. Выходные будут начинаться в пятницу днем и продолжаться до воскресенья. Изменения распространяются на федеральные государственные учреждения.

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Рабочее время в пятницу будет продолжаться с 7:30 утра до 12 часов дня, а с понедельника по четверг - с 7:30 и заканчиваться в 15:30, сообщила пресс-служба правительства. При этом отмечалось, что "удлиненные выходные призваны повысить производительность труда и улучшить баланс между работой и личной жизнью".

"Этот шаг был давно ожидаем и соответствует плану по выходу на международный уровень", - цитирует телеканал CNBC политолога Абдулхалека Абдуллу.

По оценкам государственного информагентства WAM, принятие гибкой системы работы позволит ОАЭ быстро реагировать на возникающие изменения и повысит благосостояние на рабочем месте. Кроме того, с экономической точки зрения новая рабочая неделя будет лучше обеспечивать связи ОАЭ с мировыми рынками, и призвана облегчить торговые, финансовые и экономические операции с другими странами.

"Перенос выходных дает четкий сигнал о том, что ОАЭ - лидер в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, принимающий смелые решения, чтобы измениться раньше других стран", - комментирует главный экономист компании Peninsula Real Estate Кристофер Пейн.

Аналитик полагает, что в более широком контексте эта мера является частью большого числа изменений в государственной политике, которые делают ОАЭ привлекательным местом для иностранных инвестиций и экспатов с учетом смягчение законов о совместном проживании и изменения в визовых правилах.

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