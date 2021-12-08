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08.12.2021 14:20
Рубрика: Власть

В онлайн-обучении будут использовать проверенные платформы и учебники

Текст: Татьяна Замахина
При дистанционном обучении будут обязательно использоваться онлайн-ресурсы и электронные учебные материалы, прошедшие государственную верификацию. Такой закон приняла Госдума.

Речь идет о начальном, основном, среднем и среднем профессиональном образовании.

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Поправки были подготовлены парламентариями от "Единой России", а также от "Справедливой России - За правду".

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать условия для функционирования государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 года.

"В школах и ПТУ будут использоваться только верифицированные онлайн-платформы. Это нормальная практика, ведь если мы говорим о печатных учебниках, то в учебных учреждениях могут использоваться только сертифицированные материалы", - пояснил один из авторов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн.

По словам депутата, для обработки персональных данных в ходе электронного обучения детей будет использоваться ГИС "Моя школа". Он добавил, что школьники все больше вовлечены в цифровое пространство, и это ответ времени.

"Мы выступаем за создание в России под контролем Минпросвещения единого реестра образовательных онлайн-сервисов, которые будут транслировать только проверенный контент", - заявила его соавтор, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

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По ее словам, так как популярность обучающих онлайн-ресурсов из-за пандемии растет, то власти должны позаботиться о том, чтобы они в обязательном порядке, как и печатные учебники, проходили экспертизу, подтверждающую качество информации. Депутат подчеркнула, что данные детей будут защищены.

Поправки разработаны во исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ в августе 2021 года.

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