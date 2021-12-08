В ПФР рассказали, как получить выплаты по уходу за пожилыми и инвалидами

Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за инвалидами, могут рассчитывать на денежные выплаты. Они бывают двух видов - компенсационные и ежемесячные, напомнили в Пенсионном фонде России.

Так, компенсационная выплата устанавливается людям, которых ухаживают за инвалидами 1 группы (кроме инвалидов с детства); престарелыми гражданами, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения; за гражданами, достигшими 80 лет. При этом выплата не зависит от факта совместного проживания и от того, является ли получатель членом семьи нуждающегося в уходе.

В свою очередь ежемесячная выплата положена за уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер компенсационной выплаты сейчас составляет 1 200 рублей, ежемесячной - 10 000 рублей (родителю или опекуну инвалида) или 1200 рублей (в остальных случаях).

Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР. Список необходимых документов размещен на сайте ПФР.

"Заявление лица, осуществляющего уход, с приложенными к нему всех необходимых документов рассматривается органом, осуществляющим выплату пенсии, в течение 10 рабочих дней со дня его приема", - пояснили в Пенсионном фонде.