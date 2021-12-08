В подземелье майя в Мексике найдены сакральные древние артефакты

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) провели обследование глубокой и труднодоступной пещеры Чемуил в муниципалитете Кинтана-Роо и обнаружили там редкие артефакты майя.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте INAH. Считается, что пещера Чемуил в Кинтана-Роо для народа майя была священным местом.

Пещеры вообще у майя ассоциировались с входами в подземный мир, где живут божества. Причем этот народ использовал в сакральных целях не только природные пещеры, но и строил искусственные подземелья. Впрочем, в данном случае сакральное место имеет естественное происхождение.

В подземную пещеру археологи спустились для проведения спасательных работ. Но в результате им удалось обнаружить сразу три предмета, которые датируются поздним постклассическим периодом майя (1200-1550 гг. н.э.).

Первый представляет собой грубо изготовленный монохромный сосуд типа "Навула". Он частично поврежден - сохранилась только одна из двух его ручек. Второй артефакт представляет собой шаровидный горшок. К сожалению, он оказался раздробленным на куски. Вероятно, проросший корень дерева прижал сосуд к камню и постепенно его раздавил.

Оба сосуда, по словам главы экспедиции Антонио Рейеса, были размещены в естественных нишах пещеры. Вероятно, они были установлены в тех местах, где вода стекала со сталактитов. Согласно одной из гипотез, майя собирали воду в пещерах и использовали ее для приготовления пищи для особых церемоний, поскольку такая вода считалась чистой и священной.

Третьим из найденных в пещере предметов оказалась чаша, которая устанавливалась на специальной треноге. Она была перевернута и уложена лицевой стороной вниз, а сверху ее придавили камнями. По этим признакам археологи установили, что это было жертвенное подношение богам. Словом, один из артефактов оказался даром богам, а два сосуда попросту использовались для ритуального сбора чистейшей воды, которая стекала со сталактитов.