В "Сириусе" молодые ученые представили технологии, которые можно потрогать

В среду, 8 декабря, в Парке науки и искусства на федеральной территории "Сириус" открылся Конгресс молодых ученых, который будет работать до 10 декабря. В форуме принимают участие более 3 тысяч молодых ученых, студентов, аспирантов, школьников, победителей грантовых конкурсов, а также ведущие российские ученые, создатели высокотехнологичных предприятий, руководители властных структур.

- Мы ожидаем заинтересованной дискуссии, рекомендаций, предложений в адрес министерства науки и высшего образования, - заявил в первый же день министр Валерий Фальков. - Самое главное - это обмен мнениями. Здесь большое количество молодых коллег из регионов. И послушать их, получить обратную связь - мне кажется, это бесценно.

Самый первый день стал и первой заявкой на успех мероприятия: панельные дискуссии, лекции и мастер-классы от экспертов не охватывают всего многообразия возможностей и форм участия, которые открыты в эти дни в "Сириусе". Уже с раннего утра распахнула двери научная гостиная, где представлены технологии, которые можно не только увидеть, но и потрогать. Вот, например, кроссовки будущего.

- Это разработка студента Сибирского государственного университета Сергея Манелюка из Красноярска, - рассказала "РГ" менеджер Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ Элина Файзуллина. - Материалы обуви напечатаны на 3D-принтере. Суть разработки состоит в том, что при ходьбе механическая энергия переходит в электрическую. Чем больше прошел, тем дольше, например, можно подзаряжать мобильный телефон. Накопительный аккумулятор вставлен в конструкцию амортизатора.

По такому же принципу создан и предмет одежды - худи с мини-турбогенератором. Толстовка при носке, как и кроссовки, способна зарядить телефон.

- Концепция научной гостиной задумана совместно с МГУ и уже была представлена в рамках Фестиваля науки, а также в финале конкурса "Лидеры России", - отметил руководитель проектного офиса в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ Александр Двойников. - Здесь каждый элемент представляет какую-то разработку молодых ученых для пользы в жизни. Мы делаем все для того, чтобы наука становилась все более популярной среди молодежи.

Время для открытий и изобретений не прошло и не где-то за горизонтом. Оно здесь и сейчас. А главные надежды на тех, кто молод и не боится дерзать

Здесь в тренде не только предметы гардероба, но и медицинские технологии.

- Мы создали ПЦР-тест для определения коронавируса за полчаса, причем с третьей, высокой степенью чувствительности, - объяснила ведущий специалист Центра постгеномных технологий Юлия Яковлева. - Также у нас представлена уникальная разработка на типирование штаммов коронавируса...

На выставке "Вузпромэкспо", которая приурочена к конгрессу и будет работать все три дня, представители Южно-Уральского госуниверситета показали демонстратор жидкостного ракетного двигателя.

- Чем наш вариант отличается от классического? - сразу переводит разговор на главное завлабораторией университета Алексей Шульц. - Он дает прибавку в тяге на 10-15 процентов. Такую двигательную установку планируется использовать для создания возвращаемой космической ракеты.

По словам нашего собеседника, "закон Ньютона изменить нельзя", но привнести в науку что-то новое вполне возможно.

Конгресс молодых ученых лишний раз доказывает, что время для открытий и изобретений не прошло и не где-то за горизонтом. Оно здесь и сейчас. И главные надежды на тех, кто молод, стремится к знаниям, видит цель и не боится рисковать.

Тем временем

Елена Шмелева: грантовую поддержку ученых "Единая Россия" будет расширять

Поддержку науки и самих исследователей на конкурсной, грантовой основе в России будут расширять. Об этом заявила председатель комиссии генсовета "Единой России" по образованию и науке, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева на Конгрессе молодых ученых.

- Партия "Единая Россия" будет расширять все формы, связанные с грантовой поддержкой ученых, с теми актуальными запросами, которые транслирует общество через высокотехнологичный бизнес, через академические институты, получающие те инструменты поддержки, которые позволят развивать и привлекать молодых ученых, - заявила Елена Шмелева журналистам.

Научно-образовательный центр "Сириус" и его руководитель Елена Шмелева принимают форум молодых ученых на правах хозяев. А докладчиков, экспертов, гостей и участников прибыло не менее 3 тысяч.

Говоря о планах и стратегии на ближайшие годы, Шмелева подчеркнула, что ее однопартийцы заблаговременно включили в проект бюджета важные инициативы, связанные с созданием университетских кампусов и капитальным ремонтом общежитий.

- От капитального ремонта и решения сегодняшних задач мы должны идти к созданию комплексных социальных, экономических, технологических сред. Это то, что мы делаем на федеральной территории "Сириус". Для того чтобы уровень жизни ученых, их уровень социального взаимодействия, качество жизни и качество исследований были созвучны друг другу, - сказала Шмелева. - Соответственно, мы создаем центры коллективного пользования, создаем условия для молодых коллективов, которые показывают высокие результаты.