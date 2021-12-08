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08.12.2021 14:09
Рубрика: Экономика

В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам

Текст: Дмитрий Гончарук

В Совете Федерации формируют рабочую группу для обсуждения предложений по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют. Об этом сообщил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев.

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"К сожалению, сегодня цифровые валюты ничем не обеспечены, высоковолатильны, представляют собой высокорисковый спекулятивный финансовый инструмент, не предусматривают механизмы мониторинга и контроля. Все это, безусловно, несет существенные риски для граждан, финансовой системы и экономики в целом. На данный момент уже установлен законодательный запрет на их использование в качестве средства платежа на территории России", - заявил Журавлев на дискуссионной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

Парламентарий признал, что действующий закон "О цифровых финансовых активах" не охватывает правовое регулирование всего многообразия цифровых инструментов, а практика его применения уже наметила вопросы, которые требуют точечной корректировки. "Регулятор сегодня находится в тесном контакте с участниками рынка, слышит их, ведет активный диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как законодатели, естественно, оперативно их рассматриваем", - заверил Николай Журавлев.

Сенатор отметил, что целесообразность законодательного запрета и на иные операции с частными цифровыми валютами в информационном пространстве - непростой и дискуссионный вопрос.

"Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении совместно взвесить все за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой со всеми заинтересованными участниками будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют", - пояснил он.

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