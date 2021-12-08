В Совфеде формируют рабочую группу по криптовалютам

В Совете Федерации формируют рабочую группу для обсуждения предложений по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют. Об этом сообщил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев.

"К сожалению, сегодня цифровые валюты ничем не обеспечены, высоковолатильны, представляют собой высокорисковый спекулятивный финансовый инструмент, не предусматривают механизмы мониторинга и контроля. Все это, безусловно, несет существенные риски для граждан, финансовой системы и экономики в целом. На данный момент уже установлен законодательный запрет на их использование в качестве средства платежа на территории России", - заявил Журавлев на дискуссионной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

Парламентарий признал, что действующий закон "О цифровых финансовых активах" не охватывает правовое регулирование всего многообразия цифровых инструментов, а практика его применения уже наметила вопросы, которые требуют точечной корректировки. "Регулятор сегодня находится в тесном контакте с участниками рынка, слышит их, ведет активный диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как законодатели, естественно, оперативно их рассматриваем", - заверил Николай Журавлев.

Сенатор отметил, что целесообразность законодательного запрета и на иные операции с частными цифровыми валютами в информационном пространстве - непростой и дискуссионный вопрос.

"Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении совместно взвесить все за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой со всеми заинтересованными участниками будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют", - пояснил он.