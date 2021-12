В США бездомный сжег рождественскую елку у офиса Fox News

В среду бездомному американцу предъявили обвинение в поджоге 15-метровой рождественской елки, находившейся перед штаб-квартирой телекомпании Fox News в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

По сообщению полиции, искусственное дерево за пределами здания News Corp., в котором размещаются Fox News, The Wall Street Journal и New York Post, загорелось вскоре после полуночи. На фотографиях и видео с места событий видно, как сгорает украшенное гирляндами и игрушками дерево. Ведущая Fox News Шеннон Лещ сообщила зрителям об инциденте, когда пожарные работали над тушением елки. Пожарные быстро потушили пламя, пострадавших нет, уточняет Associated Press.

49-летний мужчина, которого полиция назвала бездомным, не смог объяснить мотива своих действий. Полиция сообщила, что у подозреваемого была найдена зажигалка, однако неясно, использовал ли он для поджога жидкость для розжига. Елка была торжественно зажжена во время воскресного рождественского выпуска телеканала. Ее обугленные останки разбирали в среду.