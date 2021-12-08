В США погиб командир отряда "морских котиков"

Командующий элитным подразделением спецназа ВМС США скончался от ран, полученных во время несчастного случая на тренировке в Вирджиния-Бич в штате Вирджиния.

Руководство военно-морских сил специального назначения заявило в среду, 43-летний Брайан Буржуа который был командиром SEAL Team 8 ("морских котиков") получил травму в субботу, когда упал на землю во время тренировки, быстро спускаясь с вертолета. Причина его падения расследуется, и официальный представитель ВМФ сказал, что неясно, оторвалась ли веревка от вертолета, отмечает Associated Press.

Буржуа скончался в понедельник в больнице ВМС США в Норфолке. Бойцы это подразделения были задействованы в операции по уничтожению в Пакистане "террориста номер один" Усамы Бен Ладена.