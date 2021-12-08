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08.12.2021 18:11
Рубрика: Культура

В Строгановке воссоздали "Рабочий клуб" Александра Родченко

Текст: Иван Владимиров
Один экземпляр остался на кафедре "Дизайн мебели" МГХПИ им. Строганова. Другой, по соглашению с фондом Аrt Russe, который поддержал реконструкцию, отправится во Францию и станет экспонатом коллекции Шато ла Грас де Приер в Сент-Эмильоне.

Все-таки удивительная судьба у "Рабочего клуба" Александра Родченко, созданного для Парижской выставки 1925 года. Он стал легендарным выставочным экспонатом, музейным объектом, теперь отправился во французскую коллекцию. Но он так никогда и не стал рабочим клубом. Обычным рабочим клубом. Где дым коромыслом, где спорят до хрипоты, где свободно перебивают докладчиков, учатся думать и иметь личное мнение...

Фото: Иван Лунгин
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"...Ну, клуб готов, посылаю снимки. Правда, он такой простой и чистый и светлый, что в нем поневоле не заведешь грязь. Все блестящий риполин, много белого, красного, серого... Каждый день туда забираются русские и читают журналы и книги, несмотря на то, что вход загорожен веревкой", - писал Александр Родченко домой о "Рабочем клубе", который стал одним из ключевых объектов в экспозиции в Павильоне СССР на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году.

Как ни странно, советский "Рабочий клуб", один из лучших образцов конструктивистского подхода к проектированию не только предметов, но и среды, пространства жизни и работы, существовал только в единственном экземпляре. На той самой легендарной выставке в Париже 1925, где Советская республика представляла себя как проект будущего человечества. Будущее (если говорить о дизайне) виделось в производстве не ремесленном, а промышленном, не эксклюзивном, а массовом, ориентированном не на украшение, а на функциональность. Что касается функциональности самого Клуба, то он представал своего рода опытным образцом трансформации прежней избы-читальни из места самообразования в место "идеологической учебы".

Дело, разумеется, не в судьбе выставочного экземпляра. Проектом "Клуба" Родченко демонстрировал не неповторимость вещи, а, напротив, возможность ее повтора в условиях дефицита дерева, краски, фанеры, даже бумаги. Тем не менее в СССР проект так никогда и не "тиражировался", не был запущен в производство. Даже экземпляр, созданный для выставки в Париже и сделанный там же, во Франции, на мебельной фабрике в Аньере, до Москвы не доехал. Его подарили французской компартии.

Время показало, что путь русского конструктивизма и немецкого Баухауса действительно оказался магистральным путем дизайна ХХ века. Но лишь аскетизмом конструктивизма, так контрастировавшего с роскошью ар-деко, новизна проекта не исчерпывалась. "Рабочий клуб" стал своего рода апробацией новых образовательных подходов ВХУТЕМАСа.

Дело в том, что проект клуба разрабатывался Родченко вместе со студентами факультета обработки дерева и металла ВХУТЕМАСа. Факультет в обиходе звался зубодробительной аббревиатурой - Дерметфак. И во многом определял авангардное лицо всего ВХУТЕМАСа. Там преподавали Владимир Татлин, Эль Лисицкий, Антон Лавинский. Александр Родченко был деканом факультета до 1930 года. На недавней огромной выставке в Музее Москвы, посвященной ВХУТЕМАСу, можно было видеть проекты фотовитрин, книжных шкафов и полок, придуманных студентами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Придуманные" - важное слово. Родченко, который разработал программу дизайнерского курса Дерметфака, подходил к проектированию как изобретению. "Не просто проект, а изобретательское предложение, новое решение должен уметь делать инженер-художник металлообрабатывающего факультета", - считал он. И это не было декларацией. Среди проектов первых дипломников Родченко, которые выпускались в 1929 году, были и проекты автобусной станции, и санный поезд для бездорожья, и кинопередвижка-читальня. Нетрудно увидеть в этих объектах прообразы многофункциональных трансформеров - популярных героев наших дней. Иначе говоря, ВХУТЕМАС учил, соединяя конструктивную, аналитическую и проектную логику со знанием технологий производства. Одной из обучающих работ отчасти стало и совместное обсуждение проекта "Рабочего клуба". Он задавал высокую планку, связывая ВХУТЕМАС с Парижем, "домашние задания" с миром будущего, которое надо было "изобрести".

Нынешняя реконструкция "Клуба" на кафедре мебельного дизайна "Строгановки" отчасти возвращает его из музеев (в ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковской галерее есть современные повторения "Рабочего клуба", сделанные во ВНИИТЭ в 1970-е году и в Германии в 2008) к вхутемасовским корням. Более того, похоже, это первый случай, когда проект все-таки должен служить не только выставочным образцом, а пространством реальной работы. "Наш Рабочий клуб - живое пространство, где студенты учатся и отдыхают. У нас есть уникальная возможность наблюдать и анализировать сильные и слабые стороны воссозданного Клуба. И - как профессионалам - искать компромиссные решения между аутентичной эстетикой и современными функциональными требованиями к административно-образовательному пространству, - заметил зав. кафедры дизайна в Строгановке Кирилл Чебурашкин. - Проект призван дать шанс на реализацию прекрасной утопии столетней давности…".

Фото: Александр Родченко. Из коллекции Still Art
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Все же основная задача этой реконструкции - исследовательская. В основе ее - изучение архивных документов, анализ материалов и технологий первой трети ХХ века... Эта работа предваряла воссоздание шахматного стола Родченко - она стала дипломной работой Николая Голикова. Стол дополнили шахматные фигуры в конструктивистском духе, которые разработали в 1976 году Ирина Васнецова и Александр Лаврентьев. После шахматного стола дело дошло до всего интерьера "Клуба": по старым технологиям из фанеры и дерева были сделаны стенд для фотографий с шестигранными барабанами, трансформирующиеся рабочие столы, стулья, книжные полки.

Но хорошо бы также сохранить тот импульс преображения пространства и мира, "изобретения" будущего, который вдохновлял художников русского авангарда, в том числе Александра Родченко. Тот, что так ярко проявился в "Рабочем клубе", проект которого отвечал на вызовы времени.

Цитата

Из статьи Александра Лаврентьева "Родченко и Степанова. Творцы конструктивизма":

Подготовка к выставке в Париже началась зимой 1925 года. Именно Маяковский как член выставочного комитета предложил заказать проект "Рабочего клуба" Александру Родченко. Нужно было создать новый в социальном отношении интерьер, рассчитанный на нового потребителя, демократичный и рационально устроенный. Библиотека, складная трибуна, она же выставочный подиум, уголок Ленина, шахматный столик, конструкция для стенных газет, которые в те годы висели в любом общественном учреждении и выпускались в одном-двух экземплярах самими работниками. Задача заключалась в проектировании не отдельных предметов обстановки, а целостной среды, включавшей функциональное зонирование пространства, характерную графику, лаконичную цветовую гамму. Цветовая гамма конструктивизма - белый, серый, красный и черный - применялась Родченко во многих проектах, как в полиграфии, так и в оформлении интерьеров.

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