В Танзании русскую классику прочтут в оригинале

В Танзании растет интерес к русскому языку и культуре, а также к получению образования в России. В последнее время эти возможности расширяются - во многом благодаря усилиям общественников.

Правительство Танзании приняло решение об открытии бакалавриата по русскому языку в Университете Додомы, столицы этой страны. Как сообщили в Обществе дружбы с Танзанией, уже утверждена программа создания кафедры на базе Центра русского языка в крупнейшем вузе Юго-Восточной Африки. По данным портала "Русский мир", в конце ноября преподаватели университета прошли курсы повышения квалификации на базе Русского дома в Дар-эс-Саламе. Это позволит уже через несколько лет начать выпускать дипломированных специалистов по русскому языку, которые смогут вести обучение в школах Танзании.

Интерес к русской культуре в африканской стране растет вместе с развитием туризма, двусторонних экономических связей. Многие танзанийцы хотели бы получить в России высшее образование, правда, квота, по данным директора Русского дома Марии Патеевой, пока невелика - около 30 человек. Но, судя по активности обеих сторон, ее явно придется увеличивать.

- Надеюсь, что сотрудничество будет расширяться. Уже сейчас мы успешно реализуем совместные гуманитарные и экологические проекты. Так, во время рабочего визита в Танзанию минувшим летом наша делегация договорилась с представителями местного бизнес-сообщества об обмене опытом по развитию национальных парков. Инициирован уникальный совместный проект, где специалисты из Танзании выступят в качестве экспертов в области развития территорий, перспективных для экологического туризма. А российская сторона планирует направить группу молодых специалистов на стажировку в национальные парки Танзании и поделиться своим опытом, направленным на сохранение и приумножение природных богатств, - рассказывает общественный деятель, эксперт-эколог, бизнес-посол республики Танзания, член Русского географического общества Юрий Коробов.

По его инициативе в апреле этого года было создано РОО "Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзания" и за короткий срок это общественное объединение сумело многого добиться. В частности, Юрий Коробов провел ряд встреч с представителями министерства образования Танзании, направленных на открытие кафедры русского языка и включение его в школьную программу в этой стране.

Сейчас в ней два обязательных языка, суахили и английский, и дополнительные - арабский и китайский. Включение русского языка в школьную программу позволит выпускникам трудоустраиваться в российских компаниях, работающих в Африке, а нашему бизнесу - легко находить местные кадры. В июле Общество дружбы с Танзанией заключило соглашение о сотрудничестве с Всемирной ассоциацией выпускников вузов. Речь идет о реализации совместных международных проектов, первым из которых как раз и станет создание образовательной платформы в республике.

Преподаватели Русского центра в Танзании прошли курсы повышения квалификации.

Продвижение наших культурных ценностей за рубежом - задача государственной важности. Летом 2021 года президент Владимир Путин поручил Министерству просвещения РФ подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка за рубежом.

- Изучение иностранного языка и культуры, а тем более получение образования в другой стране, как известно, рождает "народную дипломатию" - способствует расширению неформальных связей между странами и их гражданами, укреплению доверия, а вместе с тем и экономических отношений, - отмечает Юрий Коробов.

Президент Общества дружбы с Танзанией также представляет там нашу страну как бизнес-посол "Деловой России". Он подчеркивает, что предпринимательские связи с республикой заметно окрепли, когда в марте 2021 года ее возглавила Самия Хасан Сулуху. Политика нового президента направлена на развитие дружественных связей и совместных проектов в экономике. Даже в 2020 году, не самом удачном для международного сотрудничества, товарооборот между Россией и Танзанией вырос и составил 217 млн долларов, а в 2021-м цифра будет заметно выше. Богатейшая по своему потенциалу африканская страна, как и все развивающиеся страны, нуждается в инвестициях, поставках высокотехнологичной продукции и развитии кадрового потенциала. Россия может помочь в решении всех этих вопросов, считает Юрий Коробов.

Примечательно, что в ноябре 2021-го к 200-летию Федора Достоевского в Танзании вышла повесть "Белые ночи" на суахили. В Обществе дружбы с Танзанией уверены: благодаря их инициативам в этой стране появится немало людей, читающих русскую классику на языке оригинала.

Кстати

Интерес к русскому языку и культуре растет на всем Африканском континенте. На днях издание Corbeau News сообщило, что со следующего учебного года русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской Республики. Ранее, в 2019-м, его вернули в школьную программу в этой стране.