В Турции более сотни отставных адмиралов могут посадить в тюрьму

Более сотни отставных адмиралов в Турции могут получить до 12 лет тюрьмы. По данным турецкого телеканала NTV, Генеральная прокуратура Анкары подготовила и направила в суд заключение по резонансному делу, в котором бывших военных чинов обвиняют в преступном сговоре против конституционного строя.

Столь тяжелое обвинение и строгое наказание грозят им за коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, опубликованное в начале апреля. В нем 104 отставных адмирала категорически раскритиковали дискуссию о пересмотре конвенции из-за строительства Стамбульского канала, который соединит Мраморное море с Черным и призван разгрузить Босфор.

Конвенция, подписанная в 1936 году, вводит свободу торгового судоходства через проливы в мирное и военное время, но предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей в мирное время для нечерноморских страны. Проект строительства Стамбульского канала породил как в самой Турции, так и за рубежом много вопросов о его международном правовом статусе. В Анкаре намекали на свой полный суверенитет над этой артерией, поэтому есть вопросы относительно того, будут ли положения конвенции распространяться на новый канал, а также не приведет ли его строительство к ограничению транзита между Мраморным и Черным морем и фактическому отказу от конвенции Монтре.

Адмиралы выразили уверенность, что конвенция в свое время стала дипломатической победой Турции, которая восстановила ее суверенитет над Босфором и Дарданеллами. При этом отставные военные также высказались против идей президента Тайипа Эрдогана по внесению изменений в конституцию Турции.

Уже через день после публикации письма полиция задержала 10 подписантов этого обращения, но позже суд освободил их под подписку о невыезде. Президент страны Тайип Эрдоган назвал письмо неприемлемым, подчеркнув, что вооруженные силы не должны вмешиваться в политические вопросы. По его словам, в ближайшее время Турция останется приверженной конвенции Монтре, хотя он намекал, что в будущем "ради лучших условий" возможны новые подходы.

Чувствительная реакция властей Турции на инициативу адмиралов на первый взгляд выглядит чрезмерной, но не стоит забывать, что в 2016 году часть военной верхушки участвовала в неудавшейся попытке государственного переворота против Эрдогана. Поэтому, вероятно, глава государства склонен с недоверием относиться к публичной критике со стороны групп военных.