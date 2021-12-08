Вена отменит локдаун перед рождественскими праздниками

Власти Вены определили дальнейший курс после общенационального локдауна, который должен закончится 12 декабря. Гостиницы и гастрономы откроются не ранее 20 декабря незадолго до Рождества и будут работать по правилу 2П (привит, переболел). Предприятия розничной торговли и сферы услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, а также учреждения культуры, могут открыться 13 декабря для тех, кто прошел вакцинацию, сообщает телеканал ORF.

По словам мэра Вены Михаэля Людвига, с 13 декабря начнется "постепенное открытие под строгим контролем" для предприятий торговли и личного обслуживания, а также спортивных и культурных объектов. Тогда же вновь откроются и рождественские рынки при соблюдении строгих правил безопасности. До запланированного открытия гастрономии 20 декабря в киосках с пуншем и едой на рынках будет разрешено работать, по крайней мере, на вынос.

Отмечалось также, что необходимо и впредь избегать слишком частых личных контактов. Будут введены дополнительные ограничения на занятия спортом в закрытых помещениях, где существует прямой физический контакт. Ограничения на передвижение для вакцинированных и выздоровевших должны закончиться 13 декабря.

Ранее канцлер Карл Нехаммер объявил о завершении локдауна в Австрии 12 декабря. Помимо сектора розничной торговли, свои двери откроют рестораны и гостиницы. Для невакцинированных граждан блокировка останется.