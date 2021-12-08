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08.12.2021 22:21
Рубрика: Власть

Верховный суд предлагает взыскивать долги по налогам без суда

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Верховный суд России разрабатывает инициативу, разрешающую налоговой инспекции без суда взыскивать недоимки по налогам. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Как поясняют эксперты Ассоциации юристов России, в случае принятия предложения налоговая инспекция сможет напрямую направлять документы судебным приставам.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Верховным судом России подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - рассказал Вячеслав Лебедев. - Предлагается предусмотреть право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке".

Фото: Сергей Куксин
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Иными словами, если гражданин будет не согласен с решением, то сможет обратиться в суд. В таком случае действие постановления будет приостановлено.

"В соответствии с Рекомендацией Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" от 16 сентября 1986 г. сбор налогов и таможенных пошлин отнесен к числу задач, от которых судьи должны быть избавлены с учетом особенностей каждой страны", - пояснил глава Верховного суда. При этом он сообщил, что сегодня нагрузка на мировых судей, которые и рассматривают обращения налоговой, составляет 380 дел в месяц.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на то, что в большинстве случаев налоги с граждан взыскиваются в приказном порядке. Это упрощенная процедура, когда судья без разбирательства выписывает судебный приказ. Она применяется в бесспорных случаях. "По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года суды приняли более 1,7 миллиона решений о взыскании с граждан налогов и сборов.

Налоговая сможет направлять решение напрямую приставам. У человека будет право обжаловать

Общая сумма взысканий составила более 46 миллиардов рублей. При этом более 1,66 миллиона решений о взыскании с граждан налогов вынесено в порядке приказного производства. То есть долг признан бесспорным и возражений со стороны граждан не было", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Обжалуются судебные приказы лишь в пяти процентах случаев. Процедура обжалования простая - надо в установленный срок направить возражения. Тогда приказ отменяется и разбирательство будет проходить в обычном порядке. Проблема в том, что уведомления не всегда приходят вовремя. Владимир Груздев особо подчеркивает: у человека должна быть возможность обжаловать принятые решения еще до того, как судебные приставы спишут деньги.

Член АЮР Асия Мухамедшина считает, что проект, по сути, мало что меняет для граждан, так как и сейчас такие решение выносятся заочно. В свою очередь, член АЮР Мария Спиридонова полагает, что проблемы у людей могут возникнуть, особенно в переходный период.

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