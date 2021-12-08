Верховный суд разъяснил, когда человек имеет право на самооборону

Верховный суд России запретил стрелять в убегающих людей. Зато когда жизнь человека под угрозой, тот вправе защищаться всеми способами. Когда пролилась кровь, суды обязаны каждый раз досконально вникать в ситуацию: насколько велика была опасность, не перешел ли обороняющийся грань, вправду ли он оборонялся.

Ориентироваться нижестоящие инстанции должны на правовые позиции Верховного суда России, который недавно разъяснил при рассмотрении конкретных дел важные нюансы самообороны. Например, женщина может ударить ножом, защищаясь от кулаков мужа. Зато мужчина с ружьем не должен стрелять после того, как незваные злые гости начали разбегаться от страха.

Подборку свежих решений по волнующему всех вопросу сделал портал "Право.ру". В одном из дел житель Якутии расстрелял несколько человек, прибывших явно с недобрыми намерениями к его дому. Двое из них погибли, еще двое были тяжело ранены.

Горячая компания приехала не на чай. У них были какие-то претензии к зятю хозяина дома. После того как мужчина заступился за родственника, претензии возникли и к нему. Возбужденные недобры молодцы приехали к дому человека, чтобы разобраться с ним и его семьей. Мужчина же открыл огонь...

Нижестоящие суды признали действия хозяина самообороной, однако сочли, что мужчина превысил ее допустимые пределы. В итоге человек был осужден на 3 года 7 месяцев ограничения свободы. То есть не был даже отправлен за решетку. Это можно считать гуманным приговором. Хотя, конечно, и тут могут вспыхнуть споры. Одни считают, что в таких случаях вообще нельзя наказывать человека. Другие уверены, что наказывать надо строже, ведь гости еще не вошли в дом, да и оружия у них с собой не было.

В свою очередь Верховный суд России решил, что суды не учли всех обстоятельств. А именно: один из приехавших бросился убегать, услышав первый (предупредительный) выстрел. Но хозяин выстрелил и в убегавшего человека. Также ВС обратил внимание на то, что у потерпевших не было с собой оружия, и они, выйдя из машины, не высказывали никаких угроз. На сухом юридическом языке это звучит так: с их стороны отсутствовали высказывания "о намерении немедленно причинить гражданину или другим лицам смерть или вред здоровью, опасный для жизни". Поэтому решения нижестоящих судов отменены и направлены на новое рассмотрение. И вовсе не для смягчения приговора.

132 человека осуждены за полгода за убийство при превышении пределов необходимой самообороны

Зато Верховный суд России полностью оправдал женщину, которую избивал муж. В ходе ссоры она ударила супруга ножом в грудь. Не убила, но тяжело ранила. До того три инстанции признали ее виновной. Как рассказывает защита, муж Р., "находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у ее малолетней дочери, используя надуманный повод, набросился на нее, применил физическую силу, стал душить, и в этот момент она случайно нанесла Р. ножевое ранение".

В момент нападения в руках женщины уже находился нож, которым она резала хлеб. "В. нанесла Р. единственный удар ножом именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения", - отметил ВС.

Кстати

Суд оправдал мужчину, защитившего семью

В Тверской области суд оправдал Александра Зобенкова, убившего трех незваных гостей. Четверо физически крепких мужчин ворвались к нему в дом, чтобы избить из-за мелкой соседской ссоры. Cреди нападавших были двое выходцев с одного горного региона. У всех гостей в руках были палки. Буйные визитеры сразу же набросились на женщин и детей. Хозяин дома заступился за семью. В ходе драки трое были убиты, один убежал. Правоохранители не предъявили претензий убежавшему бандиту, зато отправили Александра под суд. К счастью, прозвучал оправдательный приговор.

Фото: vesti.ru

Важно!

Эксперты портала "Право.ру" выделили несколько ключевых моментов в подходах ВС России. Первое: начало насильственных действий намного более значимо, чем угроза насилием. То есть иногда одних угроз недостаточно, чтобы применить силу в ответ. Второе: суд обращает пристальное внимание на личность обороняющегося, соотношение сил и вооружение каждой из сторон.

Компетентно

Гражданин вправе защищать свою жизнь всеми способами

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года по статье 108 УК "Убийство при превышении пределов необходимой самообороны" были осуждены 132 человека. Оправданы два человека. За причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны осуждены 203 человека. Оправдательных приговоров по данной статье за полгода не было.

"Кроме того, нередко вопрос, были ли вызваны действия человека необходимой обороной, возникает при рассмотрении дел по обвинениям в убийстве или насилии с причинением тяжкого вреда здоровью. Тема самообороны и ее допустимых пределов является острой и резонансной. Крайне важно соблюдать разумную грань, не допуская перекосов ни в одну из сторон, так как часто люди, совершившие насилие, пытаются оговорить своих жертв и выдать свои действия за самооборону, чтобы уйти от ответственности. С другой стороны, правоохранительные органы порой предъявляют несправедливые обвинения людям, защищавшим свою жизнь и жизни своих близких", - отметил Владимир Груздев.

Еще несколько лет назад пленум Верховного суда России принял специальное постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

"Ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного посягательства. Правовые позиции Верховного суда России являются глубоко проработанными и обоснованными. Важно, чтобы их на практике восприняли все правоприменители", - подчеркнул Владимир Груздев.