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08.12.2021 12:50
Рубрика: Власть

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры

Текст: Наталья Козлова

Продавец продуктового магазина, оштрафованный за отсутствие маски, дошел до Верховного суда, оспаривая наказание на сто тысяч рублей и требуя экспертизу. Верховный суд отклонил его жалобу.

Фото: Тверской областной суд / Комсомольская правда
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В постановлении суда сказано, что изображение продавца магазина на своем рабочем месте в торговом зале без "средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу".

Это решение означает, что нарушителя можно наказать рублем без экспертизы и специального расследования. Для наказания будет достаточно изображения с камер видеонаблюдения, если такие кадры позволяют четко зафиксировать нарушение.

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