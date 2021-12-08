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08.12.2021 02:13
Рубрика: Общество

Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро спускается в легкие человека, вызывая пневмонию на 3-5 сутки с момента заражения. Об этом заявили в научном центре "Вектор" (входит в состав Роспотребнадзора). Руководитель филиала в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал газете "Известия", что "омикрон" похож на "дельту" и активно взаимодействует с эпителием нижних дыхательных путей. "Это очень тревожно", - добавил вирусолог.

Фото: РИА Новости
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При других вариантах SARS-CoV-2 (уханьском или "альфа") был длительный инкубационный период - с момента заражения до серьезного ухудшения состояния больного проходило больше неделе (в среднем 11 дней). Сейчас же речь идет о стремительном развитии COVID-19 - на третьи-пятые сутки.

Что касается эффективности вакцин, она, возможно, будет ниже, но не критично, поделился своим мнением Семенов.

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