Владимир Путин и Джо Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США

Переговоры президентов России и США были откровенными и деловыми. Два часа Владимир Путин и Джо Байден общались по защищенной линии видеосвязи: обсудили внутриукраинский кризис, продвижение НАТО, реализацию Женевских договоренностей, иранскую ядерную программу, борьбу с киберпреступностью и ситуацию с дипмиссиями.

Владимир Путин призвал не перекладывать на Россию ответственность за эскалацию вокруг Украины, а Джо Байден обрисовал возможные санкционные меры - при этом российский лидер объяснил их вред обеим державам. Лидеры решили продолжить диалог и контакты, договорившись поручить своим представителям заняться чувствительными вопросами.

Президенты отметили важность выполнения достигнутых на предыдущей встрече договоренностей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении возникающих между Россией и США проблем. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам саммита. Лидеры отметили позитивные моменты сотрудничества - стратегический диалог и взаимодействие по вопросам кибербезопасности выстраиваются вполне удовлетворительно, послы вернулись в столицы.

Байден вспомнил о жертвах двух стран и народов в ходе Второй мировой войны, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Американский лидер упомянул, что потерял в ходе этой войны своих близких и родных, и говорил очень проникновенно, Путин тоже сказал, что у него были потери среди самых-самых близких родственников. Лидеры отметили, что наши страны были союзниками в ту войну и что это чаще нужно вспоминать, как и то, что на наших державах лежит особая ответственность за поддержание мира и стабильности. Союзничество в годы Второй мировой войны должно быть примером совместной работы и сегодня.

В основном переговоры были посвящены внутриукраинскому кризису. Путин на примерах подробно показал деструктивную линию Киева по демонтажу и саботажу Минских соглашений и "нормандских" договоренностей и выразил серьезную озабоченность провокациями против Донбасса. Украина затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из него Донбасс. Российский лидер упомянул и законопроект, который усиливает наступление на русский язык, констатировал милитаризацию Украины и рост там агрессивных националистических настроений при поддержке западных государств, в частности США, рассказал Ушаков.

Путин прямо сказал, что Москву беспокоит наращивание военной активности Украины и натовцев у российских границ, и говорил о недавних учениях в Черном море. И, конечно, поднял вопрос о "красных линиях" и юридических гарантиях безопасности - нерасширения НАТО на восточном направлении и неразмещения в сопредельных с РФ странах ударных наступательных систем вооружений.

Москву беспокоит наращивание военной активности Украины и натовцев у российских границ

Байден подчеркнул якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил возможные санкции. И экономического, и финансового, и политического плана, уточнил Ушаков. США готовы их применить при эскалации ситуации вокруг Украины. Это был один из ключевых тезисов американского лидера.

Президент России призвал не перекладывать ответственность на нашу страну, так как это именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Лидеры договорились начать диалог на этот счет, поручив своим представителям оперативно провести консультации по этим чувствительным вопросам.

Путин также объяснил Байдену вред санкций: они не дают положительного эффекта ни Вашингтону, ни Москве. "И непонятно, за что вводить эти санкции, и наш президент поэтому сказал: вас волнует нечто, что нам непонятно, а нас - то, что нам понятно", - передал Ушаков.

Подводя итог, президент РФ сказал, что американцев беспокоят российские батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а Россию беспокоит ее безопасность в глобальном смысле в глобальном масштабе. Озабоченности Москвы расширением НАТО Байден решил обсудить в кругу своих союзников.

Немного времени заняло обсуждение иранской проблематики, здесь позиции достаточно понятны и далеко друг от друга не расходятся. Путин подчеркнул важность выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в изначально согласованных рамках. Оба лидера надеются на конструктивные переговоры в Вене.

Президенты выразили готовность продолжить взаимодействие по борьбе с киберпреступностью и отметили, что двустороннее сотрудничество в целом по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Байден поднял вопрос о трудностях "урезанных" диппредставительств, и Путин подчеркнул, что это - следствие линии американских властей, которые пять лет назад начали практиковать ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что Москве пришлось зеркально реагировать. Президент России предложил обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий. Путин также напомнил, что американские власти отняли российскую дипсобственность, и сказал, что пора этот вопрос решать и ее вернуть. Эти шаги могли бы послужить нормализации и других направлений сотрудничества. Байден отнесся к этому с пониманием, "кивал, что что-то нужно делать", рассказал Ушаков. Как первый шаг в решении этой проблемы - российские дипломаты смогут посмотреть на состояние конфискованной дипсобственности. У президента США есть понимание, что вопрос зашел совсем в тупик и нужно из этой ситуации выходить, заметил помощник российского лидера.

Также президенты подчеркнули, что с учетом особой ответственности двух держав за поддержание международной стабильности нужно не свертывать диалог, а продолжать его на различных уровнях, в том числе и на президентском. При этом, несмотря на серьезные переговоры, лидеры нашли время и для шуток, и для обмена комплиментами. Темы пандемии, климата и энергетики на саммите не звучали.

Видеоформат общения оказался полезным. Путину он понравился, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Главы государств договорились после контактов представителей пообщаться еще раз. Когда и как, еще не решено. Резких прорывов пока трудно ожидать, но президенты продемонстрировали настрой продолжать работу и начать обсуждение практических вопросов, отметил Ушаков. "Накопилось столько проблем, что разруливать их можно не один месяц и, может, даже не один год", - заключил он.

Между тем

Ситуация вокруг конфликта в Донбассе стала центральной, но далеко не единственной темой переговоров президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена. Как сообщили в Белом доме, президенты также "обсудили вопросы стратегической стабильности, отдельно идущую дискуссию по кибермошенничеству и совместную деятельность по региональным проблемам, таким как Иран".

Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины, в частности те домыслы о якобы готовящемся "российском вторжении", которые несколько недель раскручивала западная пресса с подачи самого же Вашингтона. Байден выразил "глубокую озабоченность" ситуацией, традиционно заявил о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также призвал к "деэскалации и дипломатии".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал переговоры "полезными", "прямыми и откровенными". Он заявил о поддержке нормандского формата и "минских соглашений". По словам чиновника, США хотели бы видеть движение в сторону "прекращения огня и мер по укреплению доверия". "Это было бы позитивно", - сказал Салливан, добавив, что Байден в четверг намерен обсудить с Зеленским "дипломатические способы урегулирования конфликта".

По словам Салливана, США готовы к диалогу по взаимным гарантиям безопасности с Россией, но пока подробностей на этот счет нет. При этом Байден на переговорах не стал исключать ни дальнейшего расширения НАТО на Восток, ни возможности вступления Украины в альянс.

Подготовил Игорь Дунаевский

Взгляд из Вашингтона

И Бернс предупреждал

Питер Кузник, профессор истории Американского университета (Вашингтон)

По заявлениям обеих сторон после переговоров трудно судить о результатах. Главным итогом, похоже, является то, что президенты ведут диалог и лучше понимают обеспокоенности и интересы друг друга.

Не думаю, что США и их союзники могут публично и официально предложить существенные гарантии безопасности. Но они могут сделать это в неофициальном порядке, без лишнего шума, как, например, в 1962 году (при урегулировании Карибского кризиса. - "РГ"). Правда, после того как Джордж Буш-старший и его друзья обманули Михаила Горбачева в 1990 году по расширению НАТО на Восток, у Путина нет никаких оснований верить устным заверениям Байдена. Но это максимум того, на что может рассчитывать Россия и что могут предложить США. В любом случае после безумств четырехлетнего правления Дональда Трампа и лихорадочного выхода США из разных договоров и соглашений я не думаю, что кто-то может доверять долгосрочным обязательствам Америки, будь они на бумаге или нет. Тем не менее США и НАТО могут предпринять шаги для снижения напряженности, а Путин и Байден могут продолжить диалог. Пришло время пригласить и других ключевых мировых лидеров на глобальный саммит, где они могли бы найти пути работать вместе, чтобы отвести мир от края пропасти. Это, на мой взгляд, было бы гораздо ценнее, чем созываемый Байденом саммит демократий, который лишь еще сильнее разделит мир на враждебные лагеря, как это было во времена "холодной войны".

Не стоит забывать, что в 2008 году президент Джордж Буш-младший открыто поддержал вступление Украины в НАТО. Путин, я уверен, этого не забыл. Кстати, нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, будучи в то время послом США в России, написал в Вашингтон телеграмму с заголовком "Нет значит нет" , предостерегая Буша-младшего и его вице-президента Дика Чейни, что не нужно пересекать "красные линии" русских. Но, к сожалению, дни, когда США уважали эти линии, остались позади, что сулит опасность. Сам Байден изрядно вложился в Украину и НАТО. Он не хочет или не может понять, как мир выглядит в глазах России, сколь угрожающим для нее было расширение альянса. Хотя сейчас, с учетом заметно выросшего военного потенциала России, едва ли кто-то осмелится предоставить членство НАТО Украине, альянс все больше вовлекается во взаимодействие с ней. Германия и Франция помогли согласовать Минские соглашения и, возможно, окажут давление на Владимира Зеленского, чтобы он вернулся к предметным переговорам. Но, к сожалению, есть реальный и растущий шанс того, что на Украине может вспыхнуть война. Необходимо помнить, что это может произойти из-за непреднамеренных просчетов или умышленных провокаций неподконтрольных групп. Украина для России гораздо важнее, чем для Запада. Россия видит, как НАТО обучает украинские войска, как Запад поставляет им летальные вооружения, как Украина может служить де-факто аванпостом альянса и разместить у себя его боевые системы. Путин воспринимает это как экзистенциальную угрозу даже в том случае, если Украина официально не вступит в НАТО. Вспомните о недавних провокациях членов НАТО в Черном море, полетах ядерной авиации США и масштабных учениях альянса у границ России, воинственной риторике, и вырисовывается опасная ситуация. Прибавьте к этому контрмеры России, такие как собственные учения и маневры, модернизацию ядерного оружия, и все это может привести к столкновению. Такие ситуации могут быстро развиваться в сторону эскалации, как, например, это уяснили Никита Хрущев и Джон Кеннеди во время Карибского кризиса в 1962 году. Конфликт ядерных держав - это безумие. Не стоит забывать о возможности "ядерной зимы".

Подготовил Игорь Дунаевский

Взгляд из Москвы

Дипломаты ждут

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам

В позитиве виртуальной встречи президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, безусловно, сам факт их нового разговора.

В целом, если лидеры государств пошли на такой контакт после недавней встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Хельсинки, значит, у них были основания надеяться на какой-то результат.

Из конкретики стороны отметили существенный и, может быть, даже несколько неожиданный для них прогресс по вопросам кибербезопасности. Это значительное достижение, поскольку, когда эта тема только начинала обсуждаться, многие не верили, что такой диалог вообще может вестись. Поскольку здесь много новых, не до конца ясных факторов, которые существуют в более привычной для России и США сфере контроля над вооружениями.

По вопросу Украины разговор был тяжелый и договориться здесь трудно

Надеюсь, что обсуждение всего комплекса вопросов, затронутых президентами еще в Женеве, после этой встречи пойдет активнее. В частности, будут новые сдвиги в "посольской войне". Ведь после Женевы послы России и США вернулись в Вашингтон и Москву, и нельзя исключать новых подвижек.

Понятно, что по вопросу Украины разговор был тяжелый и договориться здесь очень трудно. Думаю, что Байден уже обзванивает своих партнеров и союзников. И рассказывает, как он строго указал Путину на то, что агрессия против Украины "обойдется очень дорого". Конечно, теперь, если никакой "атаки России" не будет, то Байден это запишет себе в актив. При этом сами США в отношении Украины никаких обязательств не несут, поскольку они не подписывали Минские соглашения и не участвовали в нормандском формате.

Что касается вопроса о гарантиях нерасширения НАТО на Восток, то я не понимаю, откуда эта идея возникла и как ее теоретически возможно реализовать.

Всем понятно, что в нынешних условиях таких гарантий быть не может. Даже если предположить, что Байден этого бы захотел, то придется данный вопрос согласовывать со всеми членами НАТО, пересматривать устав альянса и его учредительный договор.

И даже если это все сделать, то они могут такое решение впоследствии еще раз пересмотреть - из любого договора можно выйти.

И опыт последних 20 лет это наглядно продемонстрировал: договоры по ПРО, ДОВСЕ, РСМД, "Открытому небу" в какой-то момент просто перестали кому-то нравиться.

Подготовил Александр Гасюк

Взгляд из Киева

Позитивных ожиданий нет

Дмитрий Джангиров, политический консультант

Ответственно рассуждать о том, как конкретно состоявшаяся видеоконференция отразится на Украине, я не возьмусь. Нужно еще послушать, что о минском процессе и нормандском формате в ближайшие дни будет заявлено США и Европой в адрес Киева и России официальными лицами, посольствами, людьми-маркерами.

Но о роли и статусе Украины на переговорах можно судить по вышедшей накануне аналитической статье в Washington Post, наиболее точно описавшей рамку предстоящего события: Украине как политическому субъекту была посвящена всего одна фраза, а в остальном она рассматривалась как объект. Показательно и то, что звонок Байдена, который якобы пообещал позвонить Зеленскому после переговоров, был перенесен на два дня. Видимо, президент США не знает, что хорошего можно сказать молодому украинскому коллеге.

Если же серьезно, то по итогам переговоров было доказано, что весь кризис вокруг Украины - это виртуальная конструкция, действо, существовавшее только в СМИ и сознании людей. И лучшее тому доказательство - отсутствие обещанных санкций в военном бюджете. Да, известно об этом стало сразу по окончании саммита, но - внимание! - мы ведь говорим об американской бюрократии, о процедуре, о том, что текст документа составлялся и утверждался минимум за два дня. И значит, в Вашингтоне уже тогда прекрасно знали и были уверены, что никто никуда вторгаться не собирается, и вся истерия была искусственной.

А если вы знали, что эскалации не будет, то о чем тогда был диалог, которому должна была помочь эта гипотетическая опасность? Она вывела на два решения. Первое: США не дают России гарантий по Украине, но готовы обсуждать этот вопрос с учетом российской обеспокоенности со своими европейскими союзниками. Это не отрицание, но исходная позиция для сложных переговоров, их продолжения. То есть договорились договариваться дальше. И второе: решена проблема "Северного потока-2", ему больше не будут чинить препятствий. Хотя труба и не обсуждалась прямо, это следует по умолчанию из действий Вашингтона.

Хочу отметить и такую деталь: об итогах общения США собираются информировать ЕС, НАТО и внезапно - союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть страны QUAD и AUKUS. Не уверен, что Японию или Австралию так уж интересует Украина, но о чем бы ни велся диалог между Москвой и Вашингтоном, китайский контекст всегда проявляется на заднем плане. Заметно также, что не было разговора по климату. Вероятно потому, что у России здесь нет серьезных противоречий с американцами. Во-первых, потому что, вероятно, в Москве саму идею энергоперехода считают неосуществимой, а во-вторых, потому что за процессом лучше следить изнутри, чтобы не попасть под санкции.

Повторюсь, у меня нет позитивных ожиданий по разрешению украинской проблематики, прогноза о каких-то сдвигах. Отказ от курса на вступление в НАТО сейчас практически и политически невозможен. Это сделает бессмысленным как для Киева, так и для Вашингтона все сделанное за восемь минувших лет. То есть Украину разорили и разрушили и вернулись в исходную точку, только с разрушенной страной и испорченными надолго отношениями с Россией. В действительности идей хороших по выходу из конфликта озвучивалось много, но все они пока тормозятся. Сложно сказать, что сможет сделать Зеленский, который по всем параметрам все больше напоминает "хромую утку" и есть ли в нем каккая-то политическая воля.

И я не уверен, что американцы могут или хотят его волю как-то стимулировать, к чему-то светлому подталкивать. Да и в чем смысл? Землю американским корпорациям он и так отдаст, а их не волнует, что где-то там на востоке продолжаются перестрелки.

Подготовил Павел Дульман