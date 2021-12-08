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08.12.2021 00:35
Рубрика: Власть

Владимир Путин поручил вернуть инфляцию к 4 процентам

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8629)
Ключевая задача правительства на этот год - восстановить рынок труда - выполнена, главная проблема сейчас - рост инфляции, в следующем году нужно вернуть ее к 4 процентам. Об этом заявил президент на совещании по экономическим вопросам, которое он провел из Сочи в формате видеоконференции. Владимир Путин также заявил, что новый штамм коронавируса "омикрон", по оценкам специалистов, не такой уж и опасный, его даже называют "живой вакцинацией".
Владимир Путин отметил позитивную динамику роста зарплат и поручил сохранять ее. Фото: РИА Новости Владимир Путин отметил позитивную динамику роста зарплат и поручил сохранять ее. Фото: РИА Новости
Владимир Путин отметил позитивную динамику роста зарплат и поручил сохранять ее. Фото: РИА Новости

Экономическая динамика в целом позитивная, оценил президент. По итогам 10 месяцев ВВП вырос на 4,6 процента. Это хороший показатель для российской экономики, считает он. Инвестиции за три квартала оказались в плюсе на 7,6 процента - "тоже хорошо", сказал Путин. Объемы кредитования не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки Центробанка, продолжил глава государства, а занятость достигла 72,3 млн человек, что соответствует уровню второй половины "доковидного" 2019 года.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Кремле рассказали о сдерживании инфляции

Нерешенных вопросов и проблем еще много, в том числе и новых, но ключевая задача правительства на этот год - восстановить рынок труда - выполнена, констатировал президент и перечислил ряд задач на следующий год, решение которых требует особого внимания правительства и Центробанка.

"Главная проблема сегодня и для экономики, и для граждан - рост инфляции", - отметил Путин. На конец ноября она составила 8,4 процента, и в 2022 году ее нужно вернуть к целевому уровню - 4 процента. "Рост цен носит глобальный характер", - сказал президент. Его основная причина - это чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик, считает он. Президент поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент должен быть сделан на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров. "Правительство сейчас предпринимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными", - заметил Путин и подчеркнул, что в 2022 году должны существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей.

Вторая задача - добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня - то есть не ниже 2,5 процента. Речь именно о реальных доходах с учетом инфляции. "Мы уже договорились расширять меры поддержки граждан со стороны государства по мере роста финансовых возможностей исходя из ресурсов федерального бюджета, а они у нас хорошо выглядят и смотрятся на ближайшую перспективу, на следующий год", - оценил президент и попросил рассказать, что предполагается сделать, чтобы выйти на устойчивый реальный рост зарплат и предпринимательского дохода. При этом он отметил позитивную динамику роста зарплат, но поручил внимательно за этим следить и сохранять ее.

Основной акцент должен быть сделан на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, в первую очередь продовольственных товаров

"Наша стратегическая задача с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ - это обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики", - Путин перешел к третьей теме. Нужно повысить потенциальные темпы роста, сказал он и поручил правительству проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов.

Решать эту задачу придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса, "хотя говорят, он не такой вредный, вроде бы некоторые специалисты даже называют его "живой вакцинацией", - сказал президент. "Но не будем забегать вперед. Во всяком случае, некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года", - заметил он. "Мы уже знаем все подводные камни, мне кажется, достаточно хорошо изучили с точки зрения их влияния на экономику. Я жду доклады на эту тему в самое ближайшее время", - заключил Путин.

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