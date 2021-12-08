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08.12.2021 23:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 280(8631)
В среду, 8 декабря, президент Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых и рассказал, какой Россия может дать ответ на санкции против нее - укреплять суверенитет и повышать свою конкурентоспособность.
Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования. Фото: РИА Новости Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования. Фото: РИА Новости
Владимир Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования. Фото: РИА Новости

Беседа прошла на базе Научно-образовательного центра "Сириус". "Мне кажется, мы поступили очень правильно, когда на базе объектов, связанных с олимпийским наследием, организовали здесь научно-образовательный центр; поэтапно, постепенно, он расширяется, укрепляется. Теперь это федеральная территория - дополнительный статус, который позволяет всем научно-образовательным учреждениям, которые здесь создаются, развиваться нужными темпами", - заявил Владимир Путин.

Фото: Владимир Аносов
В "Сириусе" молодые ученые представили технологии, которые можно потрогать

Конгресс молодых ученых - одно из ключевых мероприятий Года науки и технологий, сказал президент и предложил поговорить о возможных общих проектах. "В начале 2000-х ученых до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня почти 50 процентов. Это говорит о том, что, несмотря на трудности и сложности, а они есть, их много... все-таки престиж научной деятельности, престиж исследователя, ученого в значительной степени вырос", - отметил Путин. Опросы родителей учеников старших классов показали, что более 60 процентов хотели бы, чтобы их дети занялись исследовательской деятельностью. Это говорит о том, что в значительной степени ситуация изменилась, считает президент. Хотя остаются вопросы, которые нужно совместно решать, добавил он.

Три тысячи участников конгресса - большая команда, оценил Путин. "На ближайшие годы, может быть, на 10 лет вперед, постараемся выработать такую программу, которая способствовала бы поддержанию интереса к научной деятельности", - объявил президент. Скоро состоится совместное заседание совета по науке и Госсовета, и это даст возможность сформулировать всем вместе задачи, которые надо решить, чтобы развивать эту важнейшую сферу, сказал он.

Первый же вопрос от ученых прозвучал про санкции. "Они докатились до науки", - пояснил автор вопроса, пожаловавшись на то, что идут отказы в поставках современного оборудования, а также на засилье импорта в целом, и попросил создать федеральную программу по научному приборостроению или отдельную комиссию при правительстве. Владимир Путин сказал, что ответ на санкции может быть таким: повышать суверенитет. Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов, но оборудование в значительной степени приобретается по импорту, привел он пример.

В начале 2000-х ученых до 40 лет было менее 25 процентов. А сегодня почти 50 процентов

"Причем эти санкции принимаются просто так, без всяких внешних причин, и иногда складывается впечатление, что различные политические силы в США просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки... Ничего хорошего в этом нет. Не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя им придется это сделать в силу своеобразного развития ситуации в мире", - подчеркнул Путин. "Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно - повышение конкурентоспособности... А это значит, надо быть открытыми, готовыми работать со всеми, кто готов работать с нами. Мир большой", - заключил президент.

Путин: Вопрос совершенствования системы грантов ученым будет проработан

Владимир Путин пообещал обсудить на Госсовете вопрос обеспечения таких специалистов жильем. Одна из участниц встречи, доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета Юлия Кареева предложила решить эту проблему с помощью жилищных сертификатов и льготной ипотеки. "Есть еще одна возможность - это служебное жилье, общежития, в том числе семейные, для аспирантов и так далее, - отреагировал Путин. - Все эти варианты возможны, есть еще социальное жилье. Мы об этом обязательно поговорим на Госсовете, потому что здесь значительная часть работы лежит в зоне ответственности регионов".

На встрече президент пообещал помочь молодым ученым и с северными надбавками. "Обязательно проработаем это. Речь о том, чтобы вы эти полярные надбавки могли получать с первого дня работы?" - уточнил Владимир Путин, выслушав одного из ученых, работающих в Арктике. "Там счет на десятки человек", - пояснил тот. "Как правило, Минтруд, Минфин все время боятся того, что будет сделан первый шаг и сразу начнутся требования расширения по горизонтали, перенесения льгот на другие категории", - заметил президент. "Обязательно с ними переговорим", - пообещал он.

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