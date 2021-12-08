ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза

Согласно отчету, опубликованному AFP, за два года пандемия унесла жизни не менее 5,26 миллиона человек во всем мире. В Соединенных Штатах официально зарегистрировано почти 790 тысяч смертей от коронавируса, страна опережает Бразилию (615 тысяч), Индию (473 тысяч) и Мексику (295 тысяч летальных исходов). Столкнувшись с ростом случаев инфицирования и появлением нового штамма "омикрон", страны продолжают попытки остановить распространение коронавируса.
В Португалии собираются вакцинировать COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. В этой европейской стране зафиксирован рост случаев заболевания, несмотря на то, что уровень вакцинации там - один из самых высоких в мире. А симптомы у детей, инфицированных SARS-CoV-2, "обычно легкие", в редких случаях развиваются "тяжелые формы COVID-19", подчеркивается в пресс-релизе министерства здравоохранения Португалии.
Европейский регулирующий орган по лекарственным средствам рекомендовал 25 ноября прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, предназначенной для детей, которая является более слабой, чем вакцина, предназначенная для взрослых. Таким образом, Португалия присоединилась к Италии, Греции и Испании, которые одобрили эту вакцину.
Власти Швеции 7 декабря объявили о ряде мер, направленных на сдерживание очередной волны COVID-19. Скандинавское королевство, которое только недавно ввело пропуска вакцинации для некоторых публичных мероприятий, также рассматривает возможность распространения таких пропусков на рестораны и другие места, объявила премьер-министр Магдалена Андерссон. Швеция выделялась среди других стран во время пандемии меньшим количеством ограничительных мер, чем где-либо еще, минимальным использованием масок и отсутствием социального дистанцирования.
Норвегия усилит меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. С 9 декабря жителям страны надо ограничить до десяти человек количество приглашаемых в дома людей. Этот потолок может быть повышен до двадцати только один раз в период рождественских праздников. Ношение защитной маски в публичных местах снова будет обязательным, если не может быть гарантирована социальная дистанция в один метр. Алкоголь будет отпускаться в барах, ресторанах и ночных клубах максимум до полуночи.
Тем временем власти Франции сообщили, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано почти 60 тысяч новых случаев SARS-CoV-2.
В настоящее время госпитализировано 12 тысяч 714 человек (неделю назад было чуть более 10 тысяч). Кроме того, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии также увеличивается: сейчас медпомощь получает 2351 пациент (1800 в прошлый вторник). Наконец, 168 пациентов с COVID-19 умерли за последние сутки, в результате чего общее число летальных исходов во Франции с начала пандемии составило 119 тысяч 899.