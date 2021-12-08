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08.12.2021 06:45
Рубрика: Общество

ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза

Текст: Максим Макарычев
С учетом "избыточной смертности", прямо или косвенно связанной с COVID-19, число жертв пандемии в мире может быть в два-три раза выше официальных данных - от 10 до 15 миллионов летальных исходов, отметили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которых цитирует французская газета Le Monde.

Согласно отчету, опубликованному AFP, за два года пандемия унесла жизни не менее 5,26 миллиона человек во всем мире. В Соединенных Штатах официально зарегистрировано почти 790 тысяч смертей от коронавируса, страна опережает Бразилию (615 тысяч), Индию (473 тысяч) и Мексику (295 тысяч летальных исходов). Столкнувшись с ростом случаев инфицирования и появлением нового штамма "омикрон", страны продолжают попытки остановить распространение коронавируса.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В Португалии собираются вакцинировать COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. В этой европейской стране зафиксирован рост случаев заболевания, несмотря на то, что уровень вакцинации там - один из самых высоких в мире. А симптомы у детей, инфицированных SARS-CoV-2, "обычно легкие", в редких случаях развиваются "тяжелые формы COVID-19", подчеркивается в пресс-релизе министерства здравоохранения Португалии.

Европейский регулирующий орган по лекарственным средствам рекомендовал 25 ноября прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, предназначенной для детей, которая является более слабой, чем вакцина, предназначенная для взрослых. Таким образом, Португалия присоединилась к Италии, Греции и Испании, которые одобрили эту вакцину.

Власти Швеции 7 декабря объявили о ряде мер, направленных на сдерживание очередной волны COVID-19. Скандинавское королевство, которое только недавно ввело пропуска вакцинации для некоторых публичных мероприятий, также рассматривает возможность распространения таких пропусков на рестораны и другие места, объявила премьер-министр Магдалена Андерссон. Швеция выделялась среди других стран во время пандемии меньшим количеством ограничительных мер, чем где-либо еще, минимальным использованием масок и отсутствием социального дистанцирования.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Норвегия усилит меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. С 9 декабря жителям страны надо ограничить до десяти человек количество приглашаемых в дома людей. Этот потолок может быть повышен до двадцати только один раз в период рождественских праздников. Ношение защитной маски в публичных местах снова будет обязательным, если не может быть гарантирована социальная дистанция в один метр. Алкоголь будет отпускаться в барах, ресторанах и ночных клубах максимум до полуночи.

Тем временем власти Франции сообщили, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано почти 60 тысяч новых случаев SARS-CoV-2.

В настоящее время госпитализировано 12 тысяч 714 человек (неделю назад было чуть более 10 тысяч). Кроме того, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии также увеличивается: сейчас медпомощь получает 2351 пациент (1800 в прошлый вторник). Наконец, 168 пациентов с COVID-19 умерли за последние сутки, в результате чего общее число летальных исходов во Франции с начала пандемии составило 119 тысяч 899.

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