ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов

В мире за минувшую неделю более 4,1 миллиона человек заразились коронавирусом, скончались - свыше 52,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущими семью днями, число новых случаев выросло на 2%, а количество летальных исходов увеличилось на 10%.

Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС. Уточняется, что на Европу приходится 65% зафиксированных за неделю случаев заражения и 55% смертей. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке - 79% и в Америке - 21%.

При этом, отмечают эксперты, за семь дней существенно меньше случаев заражения отмечено в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%) и Юго-Восточной Азии (на 10%). В Юго-Восточной Азии смертность выросла на 49%, а в Америке на 38%, а в Африке число летальных исходов за неделю сократилось на 13%.

В ВОЗ также отмечают, что продолжающий доминировать в мире штамм "дельта" за последние 60 дней был выявлен в 99,8% анализов, "омикрон" - в 0,1%, а варианты "альфа", "бета" и "гамма" - менее чем в 0,1% проб.

Всего же с начала пандемии в мире зарегистрировано 265,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 5,2 миллиона человек. На первом месте по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса - США, далее идут Индия и Бразилия.