Новости

В Якутии и на Чукотке школьники не пошли на занятия из-за морозов 06:59
Британский врач назвал важный симптом "омикрон"-штамма у детей 06:57
Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана 06:55
Статую генерала Ли переплавят и подарят центру афроамериканцев 06:49
ВОЗ: Число жертв COVID-19 в мире может быть выше в 2-3 раза 06:45
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год 06:22
В Германии два человека погибли при столкновении военной техники на полигоне 05:47
Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19 05:40
Президент Аргентины рассказал о самочувствии после третьей дозы "Спутника V" 05:08
Инвесторы вложат в соцсеть Трампа более миллиарда долларов 04:40
Вильфанд: Четыре региона России окажутся в эпицентре холода 04:31
Шахту на Чукотке проверят после ЧП на "Листвяжной" 04:05
ВОЗ сообщила о росте смертности от коронавируса на 10 процентов 03:50
Нутрициолог Лера Лавски рассказала, кому не стоит есть манго 03:30
ВОЗ: "Омикрон"-штамм обнаружен в 57 странах мира 02:57
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие 02:13
Слуцкий: Итоги саммита Путина и Байдена дают основания для осторожного оптимизма 02:10
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов 01:30
Ушаков: Путин рассказал Байдену об опасности развала Минских соглашений 00:54
Путин объяснил Байдену вред санкций 00:52
Ушаков: Путин указал Байдену на притеснения русского языка на Украине 00:45
Путин не обсуждал с Байденом тему отправки войск на Украину 00:38
Путин и Байден шутили во время переговоров 00:33
Генконсул РФ: Россия и США проведут переговоры по визам для дипломатов 00:13
Награждены лучшие юристы в области цифрового права 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
08.12.2021 05:40
Рубрика: Общество

Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19

Диетолог Елена Игнатикова напомнила россиянам о значении питания во время вакцинации от коронавируса.

По словам специалиста, меню должно быть разнообразным и сбалансированным, включать все необходимые витамины и микроэлементы. Негативно отразиться на выработке антител и, как следствие, общем иммунном ответе, может дефицит белка в организме. Такое часто бывает у вегетарианцев и тех, кто постится.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Обнаружена зависимость уровня антител после прививки от кишечной микробиоты

Образ жизни важен. Такие моменты необходимо учитывать. Употребление некоторых продуктов и напитков лучше ограничить. Например, отказаться от алкоголя между введением первого и второго компонента вакцины. "Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток", - сказала Игнатова в эфире радио Sputnik.

Помешать формированию иммунитета к SARS-CoV-2 может также аллергическая реакция. Поэтому после прививки лучше отказаться от продуктов, способных ее вызывать.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Байдена. Главное
В Совфеде дали оценки переговорам президентов РФ и США
Вирусолог Семенов: "Омикрон" очень быстро спускается в легкие
Попова объяснила, почему понадобилось сократить срок действия ПЦР-теста
Директор Института океанологии РАН: "Академик Иоффе" освобожден, идет домой
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"