Врач Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от COVID-19

Диетолог Елена Игнатикова напомнила россиянам о значении питания во время вакцинации от коронавируса.

По словам специалиста, меню должно быть разнообразным и сбалансированным, включать все необходимые витамины и микроэлементы. Негативно отразиться на выработке антител и, как следствие, общем иммунном ответе, может дефицит белка в организме. Такое часто бывает у вегетарианцев и тех, кто постится.

Образ жизни важен. Такие моменты необходимо учитывать. Употребление некоторых продуктов и напитков лучше ограничить. Например, отказаться от алкоголя между введением первого и второго компонента вакцины. "Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток", - сказала Игнатова в эфире радио Sputnik.

Помешать формированию иммунитета к SARS-CoV-2 может также аллергическая реакция. Поэтому после прививки лучше отказаться от продуктов, способных ее вызывать.