ВС объяснил, почему можно наказывать за отказ от маски на основе видео

Ожидаемо громкий резонанс последовал за решением Верховного суда РФ по делу наказанного магазина, продавец которого работал без маски. По мнению Верховного суда, оштрафовать за отсутствие маски в этом случае можно даже только по записи видеокамеры.

Такое важное решение принял вчера Верховный суд РФ по некому гражданскому делу в отношении продуктового магазина. Торговое предприятие весьма солидно оштрафовали за отсутствие у его сотрудника маски во время работы. Точнее - нежелание этого человека надеть маску обошлось магазину в сто тысяч рублей. Правда, на деле его расходы должны оказаться больше. Если учесть, что судиться - вообще не дешевое мероприятие. В судах любому гражданину и организации, если это не юрист или юридическая компания, необходима помощь адвоката как в составлении документов, так и при ведении процесса. Плюс к этому оплата госпошлины и прочие дополнительные расходы.

Обиженный на наказание магазин прошел все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Но понимания не нашел нигде. Главным аргументом истца было его неслогласие с таким доказательством вины продавца, как запись с камер видеонаблюдения. Истец, скорее всего по подсказке защитника, требовал экспертизу по делу и прочие проверки. Коих можно придумать немало. Но в среду Верховный суд РФ отклонил его жалобу. В постановлении Верховного суда сказано, что изображение продавца магазина на своем рабочем месте в торговом зале "без средств индивидуальной защиты органов дыхания обоснованно признано судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу".

Такое решение означает, что фирму этого нарушителя можно наказать рублем без экспертизы и специального расследования. Конкретно в этом случае, по мнению Верховного суда, для наказания будет достаточно изображения с камер видеонаблюдения, если они позволяют четко видеть нарушение.

Сообщая эту новость, многие СМИ поняли решение Верховного суда как разрешение от высокой судебной инстанции на подобные наказания за отказ от ношения маски.

Из-за того, что вопрос - надевать маску в местах скопления людей или нет - до сих пор является очень болезненным и порождает конфликты, новость о решении высокого суда тут же заняла верхние строчки новостных каналов. Причем подано все было так, что Верховный суд чуть ли не дал добро на штрафы за неношение масок исключительно по картинке с видеокамер.

Видео продавца на рабочем месте без маски признано судом достоверным доказательством по делу

Понятно, у нас в обществе есть часть граждан, которые видят в требовании носить маски в общественных местах некое ущемление своих прав. Так что из этого решения попытались сделать чуть ли не скандал. Пришлось поправляться и самому суду - специально подчеркивать, что никакого разрешения или указания он не давал. И это действительно так. У нас в стране не действует прецедентное право, и вынесенное вчера решение касается только того дела, которое рассматривал Верховный суд, и того самого магазина, который и подавал иск. Но, с другой стороны, в подобном решении Верховного суда, безусловно, есть моменты, которые не могут не заметить местные суды. В решении явно видна позиция высокого суда по сложившейся ситуации с нежеланием носить маски. Поэтому сказать, что это решение никак не скажется на похожих спорах, было бы неправильно.