Замглавы PGNiG Вацлавский: В Польше хотели бы увеличения поставок "Газпрома"

Крупнейший производитель нефти и газа в Польше, компания PGNiG, хотел бы увеличения поставок топлива от Газпрома в Европу. Заместитель президента компании Пшемыслав Вацлавский в интервью РИА Новости на полях XXIII Мирового нефтяного конгресса, проходящего в американском Хьюстоне, пояснил, что цены на газ в Европе останутся высокими из-за предстоящей тяжелой зимы и растущего в Старом Свете спроса на голубое топливо.

По его словам, европейские газовые хранилища находятся на рекордно низком уровне закачки, хотя польские хранилища заполнены газом на 97 процентов от загрузки. В PGNiG уточнили, что стоимость газа, которая в среду возросла до 1200 долларов за тысячу кубометров, "останется на очень высоком уровне примерно до марта-апреля следующего года", после чего ожидается падение цен на топливо в Европе.

Между тем, по данным ноябрьского отчета компании, импорт газа в Польше вырос на 7 процентов до эквивалента почти 12 миллиардов кубометров, а поставки российского газа увеличились почти на 11 процентов до 7,3 миллиардов кубометров в период с января по сентябрь этого года по сравнению аналогичным периодом прошлого года.