"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до конца 2024 года

Госдума приняла правительственный закон, который продлевает "заморозку" накопительной части пенсии до конца 2024 года, то есть еще на год.

Согласно документу, сохраняется действующий с 2014 года порядок. А именно - отчисления в размере 6% от зарплаты продолжат направлять в страховую часть пенсии, то есть они идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, передавать эти деньги на формирование накоплений или в страховую часть.

Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда - без "заморозки" накопительной части для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета.

Это, по словам члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутата "Единой России" Светланы Бессараб, позволит уменьшить в 2024 году трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 млрд рублей.

В правительстве не раз подчеркивали, что граждане за счет этого не теряют пенсионные деньги: ведь за счет направления накоплений в страховую часть они тем самым увеличивают баллы для расчета размера пенсии.