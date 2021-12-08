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08.12.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Запретить строительство около аэродромов будет сложнее

Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Проще построить дома неподалеку от аэропорта будет, по-видимому, с 2022 года. Правительство изменило порядок установления приаэродромной территории, на которой ограничивается строительство.
В некоторых городах в приаэродромную территорию попадают целые районы. Фото: РИА Новости В некоторых городах в приаэродромную территорию попадают целые районы. Фото: РИА Новости
В некоторых городах в приаэродромную территорию попадают целые районы. Фото: РИА Новости

Несколько лет назад было установлено, что около аэродромов выделяется семь подзон с различными ограничениями. Больше всего вопросов вызывает седьмая подзона - в ней ограничивается строительство. Считается, что здесь уровень шума от самолетов не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В некоторых случаях в седьмую подзону попадают целые районы городов. Такая ситуация, к примеру, в Иркутске и Барнауле. Ограничения строительства в седьмой подзоне с радиусом в 30 км от аэропорта повлияли на возможность завершения строительства и ввода уже существующих проектов, подчеркивают в пресс-службе минстроя.

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Прошлым летом порядок использования приаэродромной территории был уже отчасти изменен. При установлении подзоны теперь должна учитываться возможность принятия мер по снижению шума, а дома, дачи и гаражи, построенные до установления подзон, были защищены от сноса (кроме самостроев). До того участок или постройку на приаэродромной территории можно было зарегистрировать только при согласовании с оператором аэродрома и после проведения владельцем длительной и дорогой экспертизы по замерам шума. Из-за этого только в Подмосковье возникали сложности с регистрацией 60 тысяч объектов, сообщал Росреестр.

Новый документ меняет правила установления приаэродромных территорий вслед за изменениями в законодательстве, пояснили в минстрое. Оговорено также, что должны описываться сектора внутри семи подзон. Благодаря этому можно будет решать вопросы о застройке в седьмой подзоне более индивидуально, отмечают в ведомстве.

В постановлении есть две новации, пояснили "РГ" в Росавиации. Во-первых, это возможность установления приаэродромной территории поэтапно, то есть сначала с первой по шестую подзоны, а затем установление седьмой подзоны с участием Роспотребнадзора. Во-вторых, теперь для установления седьмой подзоны требуется верификация натурными измерениями. Для аэропортов разработка седьмой подзоны станет дороже, отмечают в ведомстве.

Новый порядок предполагает, что, если местные власти не согласны с границами седьмой зоны, определенной аэродромом, то седьмую подзону должен установить Роспотребнадзор. При этом должна быть проведена санэпидэкспертиза проекта. "Проект седьмой подзоны по-прежнему должен быть согласован всеми уполномоченными органами власти. Итоговое решение по разногласиям в отношении проекта всей приаэродромной территории или только седьмой подзоны принимает правительственная комиссия по транспорту", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Подзоны вокруг аэропортов устанавливаются для обеспечения безопасности авиаперевозок, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. "Но если муниципальные службы посчитают, что строительство все же возможно, то они и должны понимать существующую меру ответственности. То есть если впоследствии жители, например, начнут жаловаться на шум, то аэродром не должен будет платить штрафы или менять маршруты движения самолетов. Это будет относиться к зоне ответственности муниципальных властей", - считает эксперт.

В Росреестре сообщили, что правила оформления недвижимости из-за нового постановления не меняются. "Ранее внесенные в закон поправки применяются Росреестром на практике", - указали в ведомстве.

Постановление будет способствовать адекватному урегулированию ситуаций, когда на территории седьмой подзоны возвели дом или целый комплекс, а ввести его в эксплуатацию нельзя, считает член Общественного совета минстроя Рифат Гарипов. Важно также, что установлены правила разрешения разногласий между органами власти при установлении границ.

Около аэропортов выделяется семь подзон с разными строительными ограничениями 

Остальные шесть подзон особых вопросов обычно не вызывают. В первых двух размещаются собственно объекты аэродрома. В третьей подзоне не должно быть высоких зданий. В четвертой - объектов, которые могут создавать помехи в системах связи и навигации. В пятой под запретом опасные производства, а в шестой - объекты, которые привлекают стаи птиц (скажем, мусорные свалки). Летом 2019 года пилотам пришлось сажать самолет на кукурузное поле из-за того, что в двигатель попали чайки, напоминает Гусаров.

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