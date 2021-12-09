Актриса из "Голодных игр" сыграет в новом сериале по "Звездным войнам"

Ко вселенной "Звездных войн" присоединяется 23-летняя актриса Амандла Стенберг, известная по роли Руты в "Голодных играх". Как сообщает Deadline, Стенберг исполнит главную роль в новом сериале Disney "Аколит" (The Acolyte).

О предстоящем проекте пока известно немного. Это будет мистический триллер, который покажет зрителям новые темные силы, существующие в Галактике. Действие сюжета происходит в эпоху Расцвета Республики.

Работа над "Аколитом" должна начаться в 2022 году.

Амандла Стенберг родилась 23 декабря 1998 года. Она также снималась в мюзикле "Дорогой Эван Хансен", мини-сериале "Водоворот", фильмах "Чужая ненависть", "Темные отражения", "Где соприкасаются руки", сериале "Сонная лощина" и других. Девушка открыта заявила о своей принадлежности к ЛГБТ.