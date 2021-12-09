Банки стали реже отказывать клиентам в обслуживании

За девять месяцев 2021 года банки направили в Росфинмониторинг более 3 тыс. сообщений об отказе гражданам в совершении платежей и переводов, за весь 2020 год - более 6 тыс. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства. Тренд на снижение отказов фиксируют и в ЦБ.

Банки могут отказать клиенту в совершении операции при наличии подозрений, что ее цель - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Например, сомнительной считается транзакция, если клиент по карте в адрес другого гражданина совершает 10 переводов в день и 50 в месяц, переводит по "пластику" более 100 тыс. руб. в день или 1 млн руб. в месяц, между зачислением денег и их списанием с карты проходит менее минуты или когда деньги зачислены на карту или счет и тут же переведены на другой ("сквозной перевод").

Как и Росфинмониторинг, ЦБ в 2021 году зафиксировал снижение числа отказов банковским клиентам в обслуживании. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в феврале объяснил это законодательными изменениями.

В конце января этого года в силу вступил закон, который запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

"После выхода закона … мы, ежедневно оценивая ситуацию, видим, что где-то на 20% произошло снижение, сократились отказы по таким формальным, скажем так, обстоятельствам", - сказал Скобелкин на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов уточнил, что кредитные организации стараются до момента отправки сообщения в Росфинмониторинг достоверно установить, что операция является подозрительной, и в случае малейших сомнений не направляют такое сообщение. "Если банк будет слишком активно отказывать, возникнут вопросы "Признаешь подозрительной и ничего не делаешь"", - пояснил зампред НСФР. "Большую роль в процессе оценки операции играют автоматизация выявления таких транзакций и настройка программного обеспечения", - уточнила начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова.

Зампред НСФР отметил, что замедление экономики сказывается на всех секторах в том числе и на теневом. Это подтверждается и статистикой регулятора. По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.

"Снижение объемов сомнительных операций является результатом комплексных мер, принимаемых участниками антиотмывочной системе в целях снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, уровня вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы, - отметили в пресс-службе Росфинмониторинга. - Совместные меры Росфинмониторинга, Банка России и правоохранительных органов привели к снижению привлекательности услуг по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Об этом говорит и существенное удорожание такого рода услуг на теневом рынке".

При этом снижение количества случаев применения кредитными организациями мер по отказу в обслуживании в отношении своих клиентов связываем также и с общим повышением качества комплаенс-процедур в банках и, как следствие, снижением количества необоснованных отказов, уточнили в финразведке.

"В этом году исполняется 20 лет отечественной системе противодействия легализации, - напомнил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. - За это время Россия прошла достаточно большой путь до недавней достаточно высокой оценки эффективности российской системы противодействия легализации, вошедшей в пятерку лучших в мире".

В то же время говорить о том, что проблема сомнительных операций уходит на второй план пока рано с учетом того, что регулятор продолжает отзывать у банков лицензии за нарушение требований ПОД/ФТ и проведение сомнительных операций, указал управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Так, в 2020 году лицензий по этому основанию лишились 8 банков, в 2021 году - 17.

"В числе таких признаков у разных кредитных организаций в этом году зафиксированы проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, осуществление сомнительных валютно-обменных операций, проведение непрозрачных операций электронной коммерции и транзитных операций, - пояснил Беликов. - При этом проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор отмечалось в качестве одной из основных причин применения крайних мер регуляторного воздействия в отношении 7 кредитных организаций".

Соколова отметила, что всплеск подозрительных операций, а значит и отказов, возможен к концу года.