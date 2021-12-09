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09.12.2021 16:05
Рубрика: Общество

Билл Гейтс: Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться в 2022 году

Текст: Ольга Игнатова

Следующий год может стать для пандемии коронавируса переломным. В 2022 году может закончиться острая фаза пандемии COVID-19, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Своим мнением он поделился в личном блоге.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Гейтс отмечает, что нынешний год стал довольно драматичным в плане последствий распространения пандемии. "В 2021 году от COVID умерло больше людей, чем в 2020 году. А из-за "дельта"-варианта и проблем с внедрением вакцины мы еще не так близки к концу пандемии, как я надеялся. Я не предвидел, что появится такой сильно передающийся вариант, и недооценил, насколько трудно будет убедить людей принять вакцину и продолжать использовать маски. Однако я надеюсь, что конец, наконец, близок. Возможно, было бы глупо делать еще одно предсказание, но я думаю, что острая фаза пандемии завершится где-то в 2022 году", - пишет Гейтс.

Он добавляет, что сейчас ученые исследуют новый штамм "омикрон", чтобы получить о нем как можно больше информации. Например, насколько хорошо вакцины или предыдущая перенесенная инфекция защищают от этого. И сейчас мир лучше подготовлен к борьбе с потенциально опасными вариантами. "Мы обнаружили этот вариант раньше, чем обнаружили "дельту", потому что Южная Африка вложила значительные средства в возможности геномного секвенирования, и мы находимся в гораздо лучшем положении для создания обновленных вакцин, если они необходимы", - отмечает Гейтс.

Он надеется, что в следующем году COVID-19 станет сезонной инфекцией в большинстве стран. "Хотя в настоящее время он примерно в 10 раз более смертоносен, чем грипп, вакцины и противовирусные препараты могут сократить это число вдвое или более. В общинах по-прежнему будут наблюдаться случайные вспышки, но будут доступны новые лекарства, которые смогут помочь в большинстве случаев, а больницы смогут справиться с остальными", - уточняет он. И добавляет, что через пару лет людям, возможно, придется думать о вирусе только тогда, когда они будут получать совместную вакцину от коронавируса и гриппа каждую осень.

Ученые: "Омикрон" может стать последней мутацией COVID-19
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