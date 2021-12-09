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09.12.2021 23:17
Рубрика: Общество

Бумажный полис ОМС станет необязательным

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
В следующем году россияне смогут отказаться от бумажного медицинского полиса ОМС в пользу электронного, а новорожденным он будет оформляться автоматически без обращения за ним родителей и сразу в цифровом виде. Закон об этом публикует сегодня "РГ".
Фото: Антон Круглов/РИА Новости Фото: Антон Круглов/РИА Новости
Фото: Антон Круглов/РИА Новости

В информационной системе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на каждого россиянина создана уникальная электронная регистровая запись, по сути - это и есть электронный медполис, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доступ к таким записям должен быть у каждой поликлиники и больницы. Поэтому предъявлять бумажный документ при посещении врача будет не нужно, достаточно показать паспорт.

Фото: Photoxpress
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При формировании свидетельства о рождении на ребенка и появлении об этом электронной записи в Едином государственном реестре ЗАГС цифровой полис ОМС будет формироваться автоматически. Сведения о нем родители новорожденного получат в личном кабинете на портале госуслуг. Страховую медорганизацию назначит территориальный ФОМС: он будет распределять новых застрахованных граждан пропорционально между всеми страховыми медорганизациями в регионе, пояснила руководитель федерального ФОМС Елена Чернякова. Она уточнила, что при желании мать сможет поменять страховщика.

Взрослым оформлять медполис пока будут по заявлению. Оно потребуется, если ранее этого документа у человека не было, например, потому что он недавно получил российское гражданство. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг, а также при личном обращении в МФЦ.

Позже электронный полис ОМС будет формироваться автоматически и на взрослых, для этого в законе предусмотрено взаимодействие фонда с федеральными ведомствами, подчеркнула Чернякова.

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