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09.12.2021 06:45
Рубрика: Экономика

Настроены на позитив

Подводим итоги непростого 2021 года и думаем о будущем
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 280(8631)
Уходящий от нас 2021 год был непростым: продолжается пандемия коронавируса нового типа, непросто развиваются события в мире, не самыми благоприятными были и экономические условия.
Несмотря на суровое испытание пандемией, мы строим на 2022 год большие планы. Фото: Вадим Скрябин / ТАСС Несмотря на суровое испытание пандемией, мы строим на 2022 год большие планы. Фото: Вадим Скрябин / ТАСС
Несмотря на суровое испытание пандемией, мы строим на 2022 год большие планы. Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Тем не менее по традиции в преддверии Нового года мы все подводим итоги года прошедшего и строим планы. "РГ" поинтересовалась, чем жили и чего ждут в наступающем году представители различных компаний и общественных организаций.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Алексей Нужный, генеральный директор компании "ЭСАБ":

- Для нашей компании год прошел под знаком "позитивной нестабильности".

Ралли цен на сталь - мощнейший драйвер роста продаж в 2021 году. Такая динамика подтолкнула нас к налаживанию тесного сотрудничества с металлургическими компаниями. С крупнейшими игроками отрасли мы выстроили отношения партнерства: не только закупка сырья, но и совместные маркетинговые программы, образовательные проекты.

Крайняя нестабильность издержек научила нас лучше управлять себестоимостью производства и ценообразованием. Заводы провели мероприятия по повышению эффективности процессов. В коммерции мы выработали механизмы оперативного реагирования на изменения затратной базы. Глобальные логистические проблемы, стоимость фрахта - главный "негативный" фактор нестабильности 2021. Страдали мы сами, страдали и продолжают страдать наши потребители.

От нового года мы ждем трех "подарков": стабилизации на глобальных рынках сырья; сокращения проблем с поставками из Европы, Китая.

И самое важное - разрешения геополитической напряженности в регионе Восточной Европы (Украина, Беларусь, Россия).

Ася Залогина, президент фонда "Обнаженные сердца":

- Фонд "Обнаженные сердца" продолжает развивать программы помощи людей с особенностями развития. В этом году мы запустили новый проект - сопровождаемое трудоустройство для людей с аутизмом и/или интеллектуальными нарушениями. Первая часть проекта - исследование ситуации с сопровождаемым трудоустройством в нашей стране и за рубежом. В опубликованном обзоре мы отметили: для того, чтобы люди с аутизмом могли находить работу и удерживаться на ней, нужны программы помощи и сопровождение на рабочем месте. В России пока таких программ нет. Поэтому во второй части проекта фонд начал обучение НКО-партнеров в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сотрудники этих организаций учатся понимать потребности потенциальных работников, знакомятся с практиками с доказанной эффективностью и скоро будут готовить соискателей и работодателей.

Ван Цзюнь, глава представительства компании "Синопек" в России и Средней Азии:

- Этот год был для нашей компании особенным, так как строительство Амурского ГХК официально вступило в стадию монтажа, работы уверенно продолжаются. Символично, что эти важные события проходят в год 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Совместные проекты доказывают на деле устойчивость китайско-российских отношений.

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Мы уверены, что в следующем году сотрудничество укрепится и выйдет на новый уровень, следуя принципам доверия, уважения и взаимной выгоды.

Желаем всем российским коллегам, нашим друзьям здоровья, счастья, мира и благополучия!

Геннадий Дрожжин, председатель правления ассоциации "Народные художественные промыслы России":

- Сегодня промыслы - одна из наиболее пострадавших отраслей экономики. От наступающего Года народного искусства и нематериального культурного наследия мы ждем окончания пандемии и новых, эффективных инструментов поддержки промыслов на всех уровнях власти, а также восстановления туристического потока, в том числе из-за рубежа.

Несмотря на пандемию, наша ассоциация готовит 30-ю выставку "Ладья", которая пройдет с 15 по 19 декабря в Москве, в ЦВК "Экспоцентр" - разумеется, при соблюдении всех мер безопасности. В выставке примут участие организации промыслов и ремесел из 69 регионов России. Это настоящий сплав культур, истории, традиций и духовных ценностей.

Приглашаю читателей посетить выставку, почувствовать особую атмосферу единения представителей разных взглядов, конфессий, убеждений - всех, кого объединяет любовь к нашему уникальному народному искусству! Желаю всем в Новом году здоровья, успехов и незабываемых впечатлений от соприкосновения с прекрасным!

Игорь Ануфриев, президент компании GEA в регионе Россия, Беларусь, Казахстан, Средняя Азия, Кавказ:

- Пандемия оказала серьезное негативное влияние на мировую экономику. Но сегодня мы наблюдаем восстановление на прежние уровни.

2021 год принес хорошие результаты для компании GEA в России.

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Мы уделяем большое внимание устойчивому развитию и сохранению экосистемы планеты. К 2030 году мы планируем сократить выбросы парниковых газов от собственной деятельности на 60 процентов, а также снизить количество таких выбросов на предприятиях наших клиентов на 18 процентов за счет внедрения новых технологий и энергоэффективных решений.

Мы продолжаем развитие локального производства. В декабре открываем в Тульской области новый завод по выпуску моющих и гигиенических средств для применения в области молочного животноводства, осуществляя таким образом свой вклад в развитие региона. Как растущая компания, мы ощущаем, что продолжается борьба за квалифицированные технические кадры, и рады тому, что специалисты делают выбор в пользу нашей компании - за ответственный подход к работе, за наши инженерные решения, улучшающие мир.

Экономика Бизнес

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