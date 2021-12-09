CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе

В американской администрации прорабатывают разные варианты санкций в отношении России, но ограничения в сфере энергетики - это крайняя мера, они рассматриваются в последнюю очередь, потому что могут нанести вред мировой экономике, а также повысить цены на бензин в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Один из чиновников рассказал американскому телеканалу, что есть "целое меню вариантов". "Мы не осуществим все из этого меню разом", - подчеркнул он.

Существует четкая взаимосвязь между рейтингом Байдена и ценами на нефть, поэтому американский лидер не будет вредить себе. Эксперты уверены, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы, если их вообще когда-то введут, окажутся слишком мягкими.